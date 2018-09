Zu den eingestellten Modellen gehört die Apple Watch Edition im robusten Keramikgehäuse. (Bild: Apple)

Im Zuge der Einführung der Series 4 vereinfacht der Konzern sein Lineup. So werden Nutzer bestimmter Modelle gezwungen, Mobilfunkempfang mitzukaufen.

Die Auswahl an verfügbaren Apple-Watch-Modellen wird kleiner. Gegen den Wildwuchs bei der Series 3 hat der Hersteller nun die Heckenschere angesetzt, wie nach dem gestrigen iPhone-2018-Event (s. Mac & i-Liveticker) zu sehen ist. Die neue Series 4 der Computeruhr gibt es künftig nur noch in vier Hauptvarianten.

Alu, Stahl, Nike+ und Hermès

Apple selbst offeriert Geräte mit Stahl- und Aluminiumgehäuse, daneben existiert noch die sportliche Nike+-Variante in Alu. Die teurere Apple Watch Edition in robuster Keramikhülle gibt es als Series 4 gar nicht. Wer es nobler mag, muss daher zur ab 1300 Euro erhältlichen Apple Watch Hermès greifen, bei der das Armband von dem französischen Luxuswarenkonzern stammt und man zudem wie gehabt "exklusive Ziffernblätter" in Hermès-Optik erhält.

Weiterhin schränkt Apple die Auswahl innerhalb der einzelnen Gehäusearten ein. Wer die Uhr in der teureren Stahlhülle haben will, kann sie nicht mehr als reine WLAN-Version erwerben – er muss die LTE-Uhr nehmen. Immerhin ist man nicht gezwungen, die darin verbaute eSIM kostenpflichtig gegen Monatsgebühr zu aktivieren, was sowieso nur funktioniert, wenn man bereits einen Vertrag bei der Deutschen Telekom oder dem Konkurrenten Vodafone hat. Ein Roaming scheint mit der Apple Watch Series 4 (auch weiterhin) nicht möglich zu sein, die Mobilfunkfunktion bleibt außerhalb des Heimatlandes des Users also inaktiv. Wieso das so ist, bleibt unklar.

Bis zu 1550 Euro teuer

Die Apple Watch Series 4 bietet einen größeren Bildschirm, ein leicht dünneres Gehäuse sowie verschiedene neue Gesundheitstracking-Funktionen, darunter auch erstmals ein EKG-Feature. Letzteres ist allerdings zunächst nur in den USA freigegeben, weil Apple die entsprechende EU-Zulassung fehlt. Die Watch ist in einer 40-mm-Variante günstigstenfalls ab 430 Euro bei Apple erhältlich. Am teuersten ist künftig eine Variante der Apple Watch Hermès mit Lederarmband und Faltschließe – sie kostet satte 1550 Euro.

(bsc)