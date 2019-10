Apple so teuer wie nie

Apple hat am Freitag die bislang höchste Marktkapitalisierung seiner Unternehmensgeschichte erreicht. Der Preis pro Anteilsschein lag zwischenzeitlich bei 237,64 US-Dollar, dem bisherigen Spitzenwert. Aus dem Handel ging die Aktie dann bei 236,21 Dollar, was laut NASDAQ-Market einem Börsenwert von 1.067.475.507.800 Dollar, also knapp 1,07 Billionen, entspricht.

Optimismus wegen China

Grund für das Börsenhoch dürfte der Optimismus sein, der den US-Markt erfasst hat – insbesondere im Hinblick auf eine Einigung zwischen der Trump-Regierung und China im aktuellen Handelskrieg. Der US-Präsident hatte zum Wochenende eine "Teileinigung" verkündet, die dafür sorgt, dass China wieder landwirtschaftliche Produkte aus Amerika abnimmt. Gleichzeitig wurde eine Strafzollerhöhung auf chinesische Produkte bei Einfuhr in die USA ausgesetzt.

Apple ist vom Handelskrieg zwischen den USA und China direkt wie indirekt betroffen. So fertigt der Konzern den Großteil seiner Produkte in dem Land und müsste dann beim Import Strafgebühren abführen. Andererseits hat Apple in China auch zahlreiche Kunden, es ist der zweitwichtigste Markt. Wird Apple mit den USA identifiziert, kann es zu Boykottmaßnahmen kommen.

Billionenbewertung gab es schon

Apple hatte eine Billionenbewertung schon im August 2018 erstmals erreicht, doch dann kam es zu einer Absatzkrise beim iPhone besonders in China. Mittlerweile herrscht wieder positive Stimmung, was die iPhone-Abverkäufe anbetrifft. Insbesondere das iPhone 11 gilt als Hitprodukt, auch wenn Apple selbst keine Verkaufszahlen mehr kommuniziert.

Sollten die USA und China sich wirklich einigen, müsste der Konzern seine Preise nicht erhöhen – oder seine Einnahmen reduzieren, wenn die Strafzölle von Apple übernommen werden. Laut US-Präsident Trump gibt es mittlerweile wieder "wärmere Gefühle" zwischen China und den USA.

(bsc)