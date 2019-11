Apple hat erneut ohne Vorwarnung einen bekannten Entwickler ausgesperrt und diesen angeblich auch nach mehreren Wochen nicht über den Grund der Maßnahme informiert. Er könne sich seit August nicht mehr in seinen Apple Developer Account einloggen, berichtet der Entwickler Guilherme Rambo. Trotz mehrfacher Kontaktversuche habe er von Apples Developer-Support keine konkrete Hilfe bekommen, nur den Hinweis, der Account sei "inaktiv" – ohne weitere Erklärung. Apples Entwicklungsumgebung Xcode führe an, der Account sei aus Sicherheitsgründen deaktiviert worden.

Eine der Apps des Entwicklers ist weiterhin im App Store erhältlich – kann durch die Account-Sperre aber nicht mehr aktualisiert werden.

Rambos iOS-App ist weiterhin im App Store erhältlich, allerdings ist es dem Entwickler nicht mehr möglich, Updates dafür zu veröffentlichen. Auch damit erzielte Umsätze werden offenbar nicht mehr ausgeschüttet. Die App sei von Apples App-Store-Team sogar noch prominent vorgestellt werden, nachdem er schon aus dem Account ausgesperrt worden war.



Durch Apples Pflicht für Software-Notarisierung in macOS 10.15 Catalina sind auch die Mac-Tools des Entwicklers betroffen, darunter der AirPods-Begleiter AirBuddy und eine inoffizielle App zu Apples Entwicklerkonferenz WWDC, wie Rambo ausführt. Ohne Zugang zum Account lassen diese sich ebenfalls nicht aktualisieren, weil sie nicht zur Notarisierung durch Apple eingereicht werden können.



Er wisse nicht, ob es sich bei Apples Vorgehen um einen Fehler oder einen bewussten Akt handelt, merkt Rambo an. Er sehe keinen Grund für die Blockade und habe seit vielen Jahren Apps über den App Store vertrieben und dabei auch mehrere zehntausend Dollar Provision an Apple abgetreten. Er habe erst versucht, dass Problem still mit Apple zu klären, habe sich nun aber zu einer Veröffentlichung entschieden.

Entwickler brachte Hardware-Neuerungen ans Licht

Rambo sorgte durch die tiefgehende Analyse von iOS-Versionen immer wieder für Aufsehen, indem er versteckte Details über unveröffentlichte Apple-Produkte ans Licht beförderte (siehe auch

Wie es kam, dass viele Details zu iPhone 8 und X vorab bekannt wurden). Ob dies der Auslöser für die plötzliche Sperre durch Apple war, bleibt unklar.

Apple kündigt Entwickler-Accounts gewöhnlich in Betrugsfällen. Ohne Erklärung bleibt aber unklar, welcher Vorwurf hier erhoben wird. Vor drei Jahren sorgte der Rauswurf eines beliebten Developer-Tools mitsamt dessen Entwickler für Aufsehen, ihm wurden damals "betrügerische Bewertungen" vorgeworfen – und Einigungsversuche unternommen. (lbe)