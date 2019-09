Gebrochene Apple-Watch-Bildschirme - Apple startet Reparaturprogramm

Apple hat ein weiteres Reparaturprogramm für seine Hardware aufgelegt. Diesmal sind Besitzer der Computeruhr Apple Watch betroffen. Wer ein Modell der Series 2 oder 3 sein Eigen nennt, das ein Aluminiumgehäuse hat, könnte Anspruch auf einen Gratis-Austausch des Display-Glases haben, so der Konzern in einem bislang nur in englischer Sprache verfügbaren Hilfsdokument.

Apple: Kommt "sehr selten" vor

Darin heißt es, unter "sehr seltenen Umständen" könne es vorkommen, dass sich ein Riss im Bildschirm bildet. Dieser entsteht demnach jeweils am Rand des Displays, kann sich aber auch rund um selbiges ausbreiten. "Apple oder ein Apple Authorized Service Provider ersetzen den Bildschirm zugelassener Apple-Watch-Geräte, die diesen Sprung zeigen, kostenlos", schreibt der Konzern. Die Reparatur soll "rund fünf Geschäftstage" in Anspruch nehmen.

Welche Modelle abgedeckt sind

Die entsprechenden Geräte sollen zwischen September 2016 und September 2019 (also noch im aktuellen Monat) in den Handel gelangt sein. Bei der Series 2 sind die reguläre Alu-Watch und das Nike+-Modell betroffen – in beiden Größen (38 und 42mm). Bei der Series 3 sind Alu-Modell mit GPS und LTE sowie das Nike+-Modell mit GPS und LTE abgedeckt, auch hier mit 38 und 42 mm. Die betroffenen Farben sind Spacegrau, Gold, Roségold und Silber (Series 2) sowie Spacegrau, Gold und Siber (Series 3).

Aktuelle Series 4 nicht betroffen

Andere Apple-Watch-Modelle wie die aktuelle Series 4 sollen den Schaden laut Apple nicht zeigen. Warum es zu den Rissen kommt, ist unklar. In früheren Fällen konnte ein sich aufblähender Akku in der Uhr das Display aushebeln, doch um dieses Problem scheint es sich hierbei nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu handeln. Der Sprung im Bildschirmrand entwickelt sich offenbar spontan.

Lesen Sie dazu auch:

(bsc)