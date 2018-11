Apple startet Unternehmerinnen-Programm

Apple hat ein neues App-Entwicklungsprogramm zur Unterstützung von Unternehmerinnen gestartet. Das "Entrepreneur Camp for Women" richtet sich an Frauen, die neue Möglichkeiten für ihr Unternehmen in der "App-Economy" – wie Apple Geschäfte im hauseigenen App Store für iOS und macOS nennt – suchen. Im Rahmen des Programms, das im Januar 2019 beginnen soll, plant Apple einen "umfangreichen Technologietransfer" sowie "spezielle Unterstützung und fortlaufendes Mentoring" für die Teilnehmerinnen.

Voraussetzungen für die Teilnahme

Das Programm steht allerdings nur weiblichen Personen offen, deren Firma "durch eine Frau gegründet, mitgegründet oder geführt" wird. Zudem muss mindestens eine Frau im Entwicklungsteam sein und bereits eine funktionierende App existieren – oder zumindest deren Prototyp. Schließlich muss die Unternehmerin "bestrebt sein, Apple-Technologien bei der Entwicklung einzusetzen".

Apple will mehr Frauen im Silicon Valley

Konzernchef Tim Cook betonte, Apple setze sich dafür ein, dass mehr Frauen Führungspositionen im gesamten Technologiesektor und darüber hinaus übernehmen. "Wir sind stolz darauf mit dem neuen Apple Entrepreneur Camp dazu beizutragen, weibliche Führungspositionen in der App-Entwicklungscommunity zu fördern. Und wir werden sowohl durch die unglaubliche Arbeit inspiriert, die bereits geleistet wurde, als auch von all den Projekten, die sicher noch kommen werden."

Einladung nach Cupertino

Das Entrepreneur Camp wird laut Apple vierteljährlich Treffen abhalten, bei denen jeweils eine Gruppe von 20 App-Unternehmen teilnehmen werden. An der Pilotveranstaltung sollen zehn Unternehmen teilnehmen, so der Konzern. Ausgewählte Firmen können bis zu drei Teilnehmerinnen für ein zweiwöchiges Programm auf den Apple Campus in Cupertino schicken. Das Programm beinhalte Unterstützung durch Apple-Ingenieure inklusive Hilfe beim Coding, Sessions zu App-Design, weiteren Technologien und App-Store-Marketing. Zudem soll es eine "laufende Beratung" durch Apples Entwicklerteams geben. Weiterhin erhalten Unternehmen zwei Tickets zu Apples Entwicklerkonferenz WWDC. Weitere Details zur Bewerbung können Unternehmerinnen Apple.com entnehmen. (bsc)