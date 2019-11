Apple streicht Kundenbewertungen aus dem Store

Apples Online-Store verzichtet neuerdings auf Kundenbewertungen. Alle bislang dort von Nutzern hinterlassenen Produktrezensionen und Sternebewertungen wurden am vergangenen Wochenende komplett entfernt und sind bislang nicht wieder eingespeist worden. Das gilt auch für alle verschiedenen Ländervarianten des Online-Ladens, darunter Deutschland.

Viele Negativbewertungen für Apple-Adapter

Besonders Apple-Adapter sammelten unzählige Negativbewertungen, so mancher Kunde schien dort seinem Ärger Luft zu machen.

Über viele Jahre konnten Nutzer im Apple Store Bewertungen für Produkte hinterlassen. Ob ein tatsächlicher Kauf erfolgte, wurde dafür offenbar nicht geprüft.

Apple behielt sich stets vor, Bewertungen zu löschen, betonte zugleich aber, man nehme keine Änderungen vor der Veröffentlichung der Rezensionen vor. iPhones, iPads und Macs blieben von der Bewertungsfunktion ausgeklammert, andere Apple-Produkte sowie die dort ebenfalls vertriebenen Produkte und Accessoires von Dritthersteller ließen sich bislang aber bewerten.



Besonders Apples Adapter und Kabel sammelten teils erhebliche Mengen an Negativbewertungen und waren so oft lediglich prominent mit ein oder zwei von fünf möglichen Sternen markiert. Viele Kunden beschwerten sich dort über kurze Lebensdauer und Unzuverlässigkeit. Dabei schien so mancher Nutzer die Bewertungsfunktion aber auch mit einem Kontaktformular für Support-Anfragen zu verwechseln.

App Store weiter mit Bewertungsfunktion

Andere Nutzer verwendeten die Ratings wiederum, um ihrem Ärger über umstrittene Produktentscheidungen des Konzerns Luft zu machen, wie etwa das Streichen der Kopfhörerbuchse am iPhone: Apples Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss-Adapter sammelte allein im US-Store weit über 700 1-Sterne-Bewertungen. Auf Amazon.de wird derselbe Adapter von Kunden im Schnitt mit vier (von ebenfalls fünf) Sternen bewertet.



Ob es sich bei der Entfernung der Bewertungen um einen Bug handelt, bleibt vorerst unklar. Apple hat sich zu der Angelegenheit bislang nicht geäußert. Im App Store erlaubt das Unternehmen weiterhin, Software zu bewerten und rezensieren. Aufgrund eines Bugs verlor der App-Laden nach Angabe einer Analysefirma Ende Oktober 20 Millionen Bewertungen – diese wurden von Apple aber wieder zurückgestellt.

(lbe)