Der Apple Park in Cupertino. (Bild: Apple)

Der Konzern hat im Januar die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen für Kreative einem Bericht zufolge deutlich erhöht. Gleichzeitig ziehen mehr Mitarbeiter ins neue Hauptquartier Apple Park.

Apple scheint sich in letzter Zeit wieder verstärkt für das Thema Design und Gestaltung zu interessieren – möglicherweise auch deshalb, weil Chief Design Officer (CDO) Jony Ive kürzlich wieder die direkte Leitung des Hard- und Software-Designs übernommen hat. Wie aus veröffentlichten Stellenanzeigen des iPhone-Konzerns hervorgeht, nahm die Menge der offenen Jobs bei Apple für Kreative und Designer in diesem Monat stark zu.

Job-Ausschreibungen fast verdoppelt

Laut einer Analyse des Marktforschers Thinknum hat sich die Anzahl der ausgeschriebenen Design-Funktionen Mitte Januar nicht ganz verdoppelt – von 40 Stellen im Durchschnitt auf 70 frische Jobs. Auch bei den Ingenieuren sucht Apple neue Leute. So waren Mitte Januar laut Thinknum unter anderem Stellen für Siri-Ingenieure, iPhone-Systems-Engineers, Prototyp-iOS-Ingenieure sowie iPhone-Produktmanager ausgeschrieben.

Jony Ive ist wieder der oberste Design-Entscheider

Jonathan "Jony" Ive war im Dezember nach knapp zwei Jahren Arbeit an Apples neuem Hauptquartier Apple Park (siehe ausführlicher Bericht in Mac & i Heft 05/2017) auf den Posten des obersten Design-Aufsehers des Konzerns zurückgekehrt. Zuvor hatten die Vizepräsidenten Alan Dye (User Interface Design) und Richard Howarth (Industrial Design) direkt an Konzernchef Tim Cook berichtet, was ihnen auch einen Eintrag auf Apples Management-Website einbrachte. In den vergangenen zwei Jahren hatte es immer wieder Kritik an einzelnen Designentscheidungen Apples gegeben.

Einzug in den Apple Park läuft

In den Apple Park ziehen unterdessen immer mehr Mitarbeiter des Konzerns ein. Medienberichten aus dem Silicon Valley zufolge erhielt Apple für fünf der zwölf Bereiche des Gebäudekomplexes mittlerweile zumindest temporäre Genehmigungen für den Bezug. Die Arbeit an der Landschaftsgestaltung sowie einzelnen Gebäudeteilen ist aber noch nicht abgeschlossen. Insgesamt sollen 12.000 Angestellte im Apple Park werkeln. Das alte Haupquartier am Infinite Loop wird jedoch weiterbetrieben.

(bsc)