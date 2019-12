Apple übernimmt offenbar Spezialisten für Low-Light-Aufnahmen

Apple hat offenbar Spectral Edge gekauft. Das britische Start-up hat Techniken rund um Bilddatenverarbeitung entwickelt und sich auf die Verbesserung von Aufnahmen bei Dämmerlicht oder ungünstigen Lichtverhältnissen konzentriert – mit einer Kombination von RGB- und Infrarot-Daten. Die "RGB+IR Fusion" genannte Technik wurde zur Verbesserung von Überwachungssystemen vermarktet, wie die Firma auf ihrer inzwischen entfernten Webseite beschrieb.

Das Start-up vermarktete die Bildtechnik für den Einsatz in Überwachungskameras. (Bild: Screenshot Spectral Edge Webseite)

Bildprozessor für Überwachungskameras

RGB+IR Fusion wurde sowohl als Software-Lösung zur Integration durch SoC-Hersteller (Systems on Chip) angeboten als auch als eigenständiger kompletter Bildprozessor (ISP) speziell für Überwachungskameras.

Nur eine gute Videoqualität könne auch bei schlechten Lichtsituationen die Erkennung von Personen und Objekten "maximieren", so der Hersteller. Die Technik lasse sich auch für farbtreuere Smartphone-Aufnahmen in schwierigen Lichtsituationen einsetzen und solle Bilddaten ohne Artefakte und zusätzliches Rauschen kombinieren, hieß es weiter bei Spectral Edge. Eine Technik zur Reduktion von blauem Licht bei Bildschirmen war ebenfalls in Entwicklung.



Das britische Start-up führt in Handelsregistereinträgen nun einen Apple-Unternehmensanwalt als neuen Chef auf, ein Preis für die Übernahme wurde nicht bekannt. Spectral Edge habe nach eigener Angabe bis 2018 knapp fünf Millionen Euro Risikokapital eingesammelt, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg anmerkt. Apple hat den Kauf bislang nicht bestätigt.

iPhone mit Nachtmodus

Apple hat mit dem iPhone 11 und 11 Pro erstmals einen Nachtmodus eingeführt, der mehrsekündige Belichtungen mit der Kamera-App erlaubt – auch ohne Stativ. Eine "Deep Fusion" genannte Technik kombiniert automatisch Belichtungsreihen, um auch bei geringem Licht noch Fotos zu erstellen, ohne Abstriche bei Details und Dynamikumfang. Die Technik von Spectral Edge könnte hier einfließen.

Mit HomeKit Secure Video ("Sicheres HomeKit-Video") bietet Apple außerdem einen neuen Dienst für HomeKit-Überwachungskameras anderer Hersteller an, bei der die Analyse des Videomaterials auf Personen und Objekte lokal etwa auf einem Apple TV erfolgen soll, auch hierfür könnte die eingekaufte Technik verwendet werden. Apple kauft regelmäßig kleinere Firmen, viele der Übernahmen werden nicht bekannt.

(lbe)