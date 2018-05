Eine virtuelle Kreditkarte bietet Apple bereits an, um das Überweisen kleinerer Beträge zwischen Nutzern zu ermöglichen – über iMessage und Apple Pay. (Bild: Apple)

Die geplante Kreditkarte mit "Apple Pay"-Logo soll Kunden einem Bericht zufolge auch eine Finanzierung der oft teuren Apple-Produkte anbieten.

Apple will in Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Goldman Sachs eine Kreditkarte anbieten: Die Karte solle das Apple-Pay-Logo tragen und könnte Anfang kommenden Jahres in den USA starten, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet. Die Kooperation mit Goldman Sachs dürfte demnach eine seit 2005 bestehende Partnerschaft zwischen Apple und der Großbank Barclays ersetzen. Die Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern.

Dem Bericht zufolge könnte Goldman Sachs Apple-Kunden zudem eine Finanzierung von iPhones und anderen Produkten auf Kredit anbieten. Die Details des gemeinsamen Angebots seien aber noch unklar, schreibt die Wirtschaftszeitung. Das gelte auch für die Frage, welcher der großen Kreditkartenkonzerne – Visa, Mastercard oder Discover – die Transaktionen abwickeln werde.

Apple setzt auf weiteres Wachstum durch Dienste

Das gemeinsame Projekt könnte dem Bankhaus helfen, Schwächen im Hauptgeschäft auszugleichen. Der Wall-Street-Konzern konzentriert sich zwar traditionell auf die Finanzmärkte und die Vermögensverwaltung für reiche Kunden, doch hier läuft es nicht mehr so rund wie einst. Goldman Sachs versucht deshalb schon seit 2016, mit einer Online-Kreditplattform im Massenmarkt Fuß zu fassen – die Kreditkarte könnte von daher gut ins Konzept passen.

Apple setzt für weiteres Wachstum verstärkt auf den Umsatz durch digitale Dienstleistungen, dies umfasst neben dem App Store und Musik-Streaming auch mobiles Bezahlen.

Virtuelle Kreditkarte schon Teil von Apple Pay Cash

In Zusammenarbeit mit einer US-Bank bietet Apple bereits eine virtuelle Kreditkarte an, die schnelle Überweisungen zwischen Nutzern ermöglicht: Über iMessage und Apple Pay lassen sich kleinere Geldbeträge verschicken. Apples "Pay Cash"-Karte verwaltet empfangene Beträge, die sich für Einkäufe mit Apple Pay im Handel und Online einsetzen lassen. Das Geld kann zudem auf ein Bankkonto übertragen werden.

