Apple will gute Stimmung verbreiten: App-Store-Rekorde und iPhone-Aktivierungshoch

Nach dem Kurseinbruch vom Donnerstag, der direkte Folge einer deutlichen Umsatzwarnung war, versucht Apple mit positiven Zahlen aus anderen Bereichen bessere Stimmung zu verbreiten. So veröffentlichte das Unternehmen Angaben zu den App-Store-Umsätzen im Rahmen des Weihnachtsgeschäfts. Die Feiertagswoche sei "besonders erfolgreich" gewesen, erklärte Apple – und habe ein "Rekordjahr 2018" gekrönt.

Während der Weihnachtszeit 2018, also zwischen Heiligabend und Silvester, hätten Kunden in Apples Softwareladen insgesamt mehr als 1,22 Milliarden US-Dollar ausgegeben – mehr als je zuvor in diesem Zeitraum. Auch 2019 sei positiv gestartet: "Allein am Neujahrstag 2019 gaben Kunden über 322 Millionen US-Dollar aus und erzielten damit einen neuen Tagesumsatzrekord", schreibt Apple in einem Statement.

"Rekordhoch" bei Diensten

Der App Store habe dazu beigetragen, "den Umsatz mit Services im Dezemberquartal auf ein neues Rekordhoch zu steigern". Konkrete Zahlen werden allerdings erst Ende Januar veröffentlicht. Services von Apple hätten neue Rekorde in verschiedenen Kategorien verzeichnet, "darunter der App Store, Apple Music, Cloud Services, Apple Pay und Search Ads [Anzeigen im App Store, Anm. d. Red.]".

Die beliebtesten App-Store-Kategorien im Weihnachtsgeschäft sollen Spiele sowie "Selfcare", etwa Fitness- und Gesundheitsprogramme, gewesen sein. "Fortnite" und "PUBG" gehörten zu den am häufigsten heruntergeladenen Games, daneben waren "Brawl Stars", "Aspalt 9" und "Monster Strike" Hits. Zu Neujahr bekamen laut Apple besonders Produktivitäts-, Gesundheits-, Fitness- und Bildungs-App von Nutzern Aufmerksamkeit.

Noch nie so viel Umsatz in Deutschland

Gut läuft es laut Apple mit dem iPhone auch in den USA und Kanada. Laut Angaben von Konzernchef Tim Cook, der die Werte in einem Brief an Mitarbeiter bekannt gab, habe es in beiden Ländern am Weihnachtstag einen Aktivierungsrekord bei den Apple-Smartphones gegeben.

Man rechne damit, in Märkten wie den USA, Kanada, Mexika sowie europäischen Ländern wie Deutschland und Italien "Allzeit-Umsatzrekorde" einzufahren. Gleiches gelte für asiatische Regionen wie Korea und Vietnam. Die weltweite installierte Basis von Apple-Geräten bewege sich auf einem Rekordhoch. (bsc)