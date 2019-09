Apple arbeitet an der Integration eines Fingerabdruckscanners in das iPhone-Display: Sollten die in Zusammenarbeit mit Zuliefern durchgeführten Testläufe erfolgreich sein, plant Apple nach Informationen der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, das System schon in das iPhone 2020 integrieren. Die iPhone-Integration der In-Screen-Fingerprint-Technik sei bereits erfolgreich demonstriert worden, eine Massenfertigung derzeit aber noch nicht machbar, heißt es weiter. Deshalb könne sich die Einführung auch ein Jahr nach hinten verschieben.

Fingerabdruckscanner als Ergänzung zu Apples Face ID



Ein großes Teil des Displays funktioniere damit als Fingerabdruckscanner. Geplant sei, die Technik im Verbund mit der Gesichtserkennung Face ID zu integrieren, führt Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen aus. Nutzer könnten einen der beiden biometrischen Sensoren nutzen. Damit würden sich gängige Schwächen der Systeme in bestimmten Situationen umgehen lassen – mit nassen Fingern könnte der Nutzer etwa zu Face ID greifen, bei gleißendem Sonnenlicht das iPhone stattdessen mit Fingerabdruck entsperren. Denkbar ist ebenso, dass beide Systeme zur Authentifizierung herangezogen werden, um deren Umgehung zu erschweren.

In-Screen-Fingerprint-Technik ist seit längerem in Smartphones anderer Hersteller zu finden. Der Vorteil ist hier gewöhnlich, die biometrische Erkennung auf der Vorderseite des Gerätes zu ermöglichen, ohne dafür dem Bildschirm Platz wegnehmen zu müssen. Auch die Unterbringung großer Sensorsysteme zur Gesichtserkennung – gewöhnlich als "Notch" – erübrigen sich. Einzelne Hersteller wie Huawei bieten auch Geräte an, die sowohl mit Fingerabdruckscanner als Gesichtserkennung ausgerüstet sind – zum Beispiel das Mate 20 Pro.

iPhone SE 2 kommt – im Formfaktor der 4,7"-iPhones



Die Finanznachrichtenagentur untermauert außerdem Gerüchte über ein "iPhone SE 2" – ein neues Einstiegs-iPhone mit 4,7"-Display. Das Gerät werde ähnlich wie das iPhone 8 aussehen und weiterhin auf einen Home-Button mit Touch ID setzen. Die Einführung werde im ersten Halbjahr 2020 erwartet.

