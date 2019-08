Digitale Assistenten: Apple will Siri-Antworten smarter machen

Apple schraubt bei Siri an den sogenannten Web Answers. Das sind Antworten auf Fragen, die die Sprachassistentin nicht selbst ermitteln kann, sondern in Form von Informationen aus dem weiteren Internet. Wie Nutzer berichten, kommt es mittlerweile vor, dass statt simpler Weblinks samt markierter Stellen, die oftmals nicht so recht passen wollen ("Siri Suggested Websites"), direkte Antworten auf Fragen ausgeliefert werden. Entdeckt wurde dies bislang bei Systemen mit englischer Spracheinstellung; zudem nicht auf allen Geräten, was bedeuten dürfte, dass es sich zunächst um einen Test handelt.

Apples Knowledge Graph

Die neuen Web Answers ersetzen Siris altgedienten Hinweis, etwas im Web als Antwort gefunden zu haben ("I found this on the Web for you") – diese Infos passten häufiger nicht. Der neue Ansatz erinnert an jenen, den Google seit Jahren fährt: Die Suchmaschine versucht, auf direkte Fragen mit direkten Antworten zu reagieren, die aus Websites extrahiert wurden. Das macht dann weitere Klicks möglicherweise überflüssig. Google nutzt dazu den eigenentwickelten "Knowledge Graph".

SIri hatte in den vergangenen iOS-Versionen bereits gelernt, Infos aus dem Web besser darzustellen als nur mit Links. Dabei werden Quellen wie etwa Wikipedia verwendet, um Informationskarten zu bestücken. Die neue Antwortmethode ist allerdings direkter.

Direkte Frage, direkte Antwort

Auf Reddit wird als Beispiel die Frage genannt, wie lange es dauert, bis in den USA ein Scheck auf dem Bankkonto gutschrieben wird. Siri antwortet daraufhin: "Schecks brauen üblicherweise zwei bis drei Geschäftstage." Darunter ist klein die Quelle vermerkt: In diesem Fall die Finanzseite ithebalance.com.

Weitere Internet-Quellen, die Apple verwendet, sind Wikihow.com, Worldatlas und diverse weitere Fachsites. Dabei wird die Herkunft vergleichsweise klein angegeben; man muss also darauf hoffen, dass die Angaben stimmen und die von Apple gewählten Quellen wirklich verlässlich sind. Nutzer können allerdings über einen Link Probleme an Apple melden. (bsc)