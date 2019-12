Apple will angeblich bei Satelliten-Internet mitmischen

Apple baut offenbar ein Spezialteam rund um Satellitentechnik auf, um neue Datenübertragungswege auf Geräte wie das iPhone zu erforschen. Ziel des Projektes sei, innerhalb von fünf Jahren eine marktreife Technik zu entwickeln.

Das Team zähle derzeit rund zwölf Mitarbeiter und soll nun durch Neueinstellungen weiterer Experten aus dem Bereichen Raumfahrt, Satelliten und Funktechnik weiter ausgebaut werden, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Spezialprojekt Teil der iPhone-Hardware-Sparte



Das Ziel des Projektes könne darin bestehen, mit einem eigenen Satelliten-Internet die Abhängigkeit des Konzerns von Mobilfunkanbietern und Mobilfunknetzen zu verringern. Satellitentechnik könnte ebenso für genauere Standortbestimmung oder andere Zwecke rund um Kartendienste genutzt werden, heißt es weiter. Ein klares Ziel sei derzeit noch nicht bekannt. Konkrete Hinweise darauf, dass Apple plant, eigene Satelliten ins All zu schießen, gibt es derzeit nicht. Das Projekt befinde sich in einer frühen Phase und könnte auch eingestellt werden, merkt Bloomberg an.



Das Team sei dem Chef von Apples iPhone-Hardware-Sparte untergeordnet und werde von den beiden ehemaligen Google-Managern John Fenwick und Michael Trela geführt, die bei dem Apple-Konkurrenten wichtige Positionen im Bereich Satellitentechnik und Raumfahrt innehatten. Sie wechselten schon 2017 zu dem iPhone-Konzern, entsprechend wird bereits seit längerem an Apples Interesse an Satellitentechnik spekuliert.

Wettlauf zum Satelliten-Internet

Vor knapp fünf Jahren hat der Konzern Berichten zufolge Aether Industries aufgekauft, eine auf hochfliegende Ballons spezialisiert Firma. Diese waren hauptsächlich für Luftaufnahmen gedacht, könnten aber auch für Datenverbindungen eingesetzt werden. Google-Mutter Alphabet forscht seit Jahren an Loon-Ballons, die Internetversorgung in entlegene Regionen bringen sollen.

Im April wurde bekannt, dass Amazon plant, Internetzugänge über ein Netzwerk an 3000 Satelliten aufzubauen. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bereits damit begonnen, Satelliten ins All zu schießen. Ähnliches plant auch das Unternehmen OneWeb mit rund 1000 eigenen Satelliten.

(lbe)