Apple TV+: Apple will einen "Oscar"

Apple nimmt für seinen Netflix-Konkurrenten das große Geld in die Hand. Bereits bekannt war, dass Inhalte im Milliardenwert für Apple TV+ produziert werden sollen. Nun sind Informationen durchgesickert, laut denen auch Kinostreifen im großen Stil hergestellt werden könnten.

Bis zu 30 Millionen pro Film

Wie die New York Post unter Berufung auf informierte Kreise meldet, sollen mindestens sechs Kinofilme pro Jahre für Apple TV+ entstehen. Diese sind als "Small Budget"-Produktionen gedacht – zumindest im Vergleich zu Hollywood-Streifen, die dreistellige Millionenbeträge kosten können. Pro Film sollen zwischen 5 und 30 Millionen US-Dollar investiert werden. Dabei plant Apple, mit bekannten Regisseuren zu kooperieren, die ganz klar Ambitionen auf die "Oscars", also die Academy Awards, haben. Entsprechende Gespräche laufen angeblich seit Monaten.

Die Idee an sich ist nicht neu, so gelang es etwa Netflix, "Oscar"-Nominierungen abzuräumen und zuletzt mit "Roma" sogar den Preis für den besten ausländischen Film zu erhalten. Eine Quelle aus dem Umfeld von Hollywood-Agenten teilte mit, es gebe Besprechungen und erste Verträge. Apple hat dazu eine eigene Feature-Film-Abteilung, die von Matt Dentler geleitet wird, der von der iTunes-Filmabteilung kommt.

Vorbilder gibt es genug

Apple denkt dabei offenbar an Streifen wie "BlacKkKlansman" oder "Dallas Buyers Club" als Vorbild. Bereits im letzten Jahr wurde ein Vertrag mit dem Studie A24 geschlossen, das mit "Moonlight" 2017 einen "Oscar" gewonnen hatte.

Trailer von Apple-TV+-Serie "Mythic Quest".



Apple TV+ startet im Herbst, Details zu Preisen und Umfang an Inhalten sind bislang noch rar. Apple hatte zuletzt verschiedene Trailer präsentieren lassen, darunter für die Comedy-Serie "Mythic Quest" mit einem der Macher von "It's Always Sunny in Philadelphia".

(bsc)