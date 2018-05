In Apples App Store haben sich inzwischen rund zwei Millionen Apps angesammelt. (Bild: dpa, Alex Heinl)

Apple müsse manchmal Apps auf Anweisung von Dritten entfernen – oder werfe diese raus, weil sie gegen Regeln verstoßen, teilte der Konzern mit und verweist darauf, dass Entwickler auch dagegen Berufung einlegen können.

Entwickler müssen Einspruch begründen

Entwickler können dort Details zu ihrer App nennen und müssen begründen, warum sie mit der Entfernung nicht einverstanden sind und einen fortgesetzten Vertrieb ihrer Software wünschen. Die Einspruchsmöglichkeit besteht ebenso bei der Ablehnung von Apps beziehungsweise Updates durch Apple – und dürfte intern von derselben Stelle erneut geprüft werden.

Die Möglichkeit, Einspruch gegen Entscheidungen von Apples App-Store-Kontrolleuren einzulegen, besteht seit längerem. Im vergangenen Jahr ließ das Unternehmen zum Beispiel das Entwickler-Tool Dash zurück in den App Store, obwohl dem Entwickler zuvor wegen Betrugsvorwürfen der gesamte Account gekündigt – und mitsamt allen Apps auch entfernt – worden war. Dem Rauswurf von schon bereitgestellten Apps geht gewöhnlich offenbar eine größere Prüfung durch den iPhone-Hersteller voraus.



Apple hat zahlreiche Apps lokal rausgeworfen – vor allem in China



Apples prominenter Verweis auf die Einspruchsmöglichkeit scheint auch eine Reaktion auf sich häufende Fällen von Rauswürfen zu sein: Besonders die Entfernung von Apps in China, darunter mehrere Hundert VPN-Apps, sorgte in den vergangenen Monaten für erhebliche Kritik. Apple verwies auf örtliche Rechtsvorschriften – die Apps sind weiter in anderen Ländern verfügbar. (lbe)