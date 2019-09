Apples iPhone-11-Keynote zusammengefasst

Apples brachte in seiner Keynote am Dienstag die Neuigkeiten in gut 100 Minuten unter. Die wichtigsten Details zu den Hardware- und Dienste-Ankündigungen zeigt unser Videozusammenschnitt in knapp 9 Minuten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Apple)

Los geht es mit Apples Netflix-Konkurrenten Apple TV+, der ab November auf Sendung geht – zum Preis von 5 Euro pro Monat. Wer neue Apple-Hardware kauft, kann den Dienst ein Jahr lang kostenlos streamen.

Mit dem iPad 7 hat Apple außerdem das iPad-Einstiegsmodell mit einem größeren 10,2"-Display neu aufgelegt. Das Video zeigt außerdem die Neuerungen der Apple Watch Series 5 mit Always-On-Display sowie das iPhone 11, das das iPhone XR ablöst – und die neuen Flaggschiffmodelle iPhone 11 Pro und 11 Pro Max.

(bsc)