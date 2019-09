Apples neue Abodienste: TV+ und Arcade für je 5 Dollar pro Monat

Der Spieledienst Apple Arcade tritt am 19. September an, Apple integriert den Abozugang zu den Spielen prominent im App Store, auf dem Apple TV erscheint er in einer neuen alleinstehenden App. Zum Preis von 5 Dollar pro Monat sollen Abonnenten Zugang zu über 100 Spielen erhalten, darunter viele Exklusivtitel für Mobilgeräte. Der Dienst lässt sich einen Monat lang kostenlos testen und wird anschließend automatisch zum zahlungspflichtigen Abo. Im Rahmen von Apples Familienfreigabe können es bis zu sechs Personen nutzen. Einen Euro-Preis teilte Apple noch nicht mit.

Exklusivtitel von Indies und großen Studios



Die Spiele stammen sowohl von Indie-Entwicklern als auch großen Studios. Auf einer Veranstaltung zeigten am Dienstagabend (siehe Mac & i-Liveticker) unter anderem Capcom und Konami erste Titel für den Dienst.

Bild 1 von 12 Apple Arcade (12 Bilder) Die Spieleflatrate Apple Arcade geht am 19. September live.



Apple werde sich an den Entwicklungskosten beteiligen und eng mit den Spiele-Designern zusammenarbeiten, hieß es schon bei der Vorstellung des Dienstes. Apple Arcade werde Spiele von "Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo Games und vielen anderen enthalten". Werbung und In-App-Käufe soll es nicht geben, die Spiele stehen Abonnenten in vollem Umfang und auch für die Offline-Nutzung zur Verfügung.

Apple TV+ kommt im November

Apples Video-Streaming-Dienst TV+ folgt am 1. November – auch hier verspricht Apple exklusive Inhalte, sowohl Serien als auch Spielfilme und Dokumentationen. Der Dienst soll ab Start in über 100 Ländern verfügbar sein. Ebenso wie Apple Arcade kostet Apple TV+ 5 Dollar pro Monat. Ein Zugang lasse sich mit der ganzen Familie teilen, betonte Apple-Chef Tim Cook – das schließt ingesamt bis zu sechs Personen ein.

Die kostenlose Testphase beträgt hier nur sieben Tage, anschließend wird dies zum kostenpflichtigen Abonnement, wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird. Käufer neuer Apple-Hardware (iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV) erhalten ein Jahr Gratiszugang zu Apple TV+.

Bild 1 von 20 Apple TV+ (20 Bilder) Apples Streaming-Angebot Apple TV+ startet am 1. November. Unter anderem hat Apple die Weltraumserie "For all Mankind" angekündigt.



Der Konzern investiert Milliarden in den Streaming-Dienst, das Angebot soll laufend ausgebaut werden. Mit einem Staraufgebot will Apple Abonnenten locken. Apple TV+ ist Teil von Apples TV-App, die auf Apple-Hardware bereits vorinstalliert ist – und inzwischen auch auf ersten Smart-TVs von Samsung zu finden ist.

[Update 10.9.2019 21:20 Uhr] Apple Arcade und Apple TV+ starten zeitgleich auch in Deutschland. Der Abopreis beträgt hierzulande je 5 Euro pro Monat. Der Streaming-Dienst TV+ soll auch per Browser plattformübergreifend unter tv.apple.com zugänglich sein. (lbe)