Ausfall zahlreicher iCloud-Dienste betraf auch Apple-Läden

Apple hatte am Donnerstagabend mit einem größeren Ausfall seiner iCloud-Infrastruktur zu kämpfen. Betroffen waren Nutzer weltweit. Diese konnten auf zahlreiche Services des Konzerns nicht zurückgreifen. Dazu gehörten E-Mail ebenso wie Fotos, Backups, "Meine Freunde finden", Adressbuch, Kalender sowie iCloud Drive, iWork for iCloud samt Dokumente in der Cloud.

Ausfälle auch im Web

Selbst die Kinderschutzfunktion Screen Time hatte Probleme beim Abgleich und auch das Portal iCloud.com war im Web zeitweilig nicht zu erreichen. Entwickler klagten darüber, dass sie Apps nicht mehr in den App Store hochladen konnten. Anwendungen, die die iCloud-Infrastruktur zur Speicherung von Daten nutzen, waren ebenfalls zum Teil unbenutzbar.

Von den Schwierigkeiten betroffen waren laut Angaben von Kunden aus den USA auch einige Apple-Ladengeschäfte. Dort konnten Mitarbeiter nicht mehr oder nur langsam auf Apples Backend zugreifen, was zum Teil Einkäufe unmöglich machte. Zwischenzeitlich war auf Apples System-Status-Seite auch zu lesen, dass der Bezahldienst Apple Pay teilweise nicht verfügbar war.

Apple Pay und Apple Cash

Dabei ging es allerdings nicht um Zahlungsvorgänge selbst, sondern um die Verwaltung hinterlegter Karten – inklusive der Löschung bereits bestehender, was etwa im Diebstahlfall sinnvoll sein kann. In den USA war zudem der P2P-Bezahldienst Apple Cash unbenutzbar, so konnte man weder Geld schicken noch erhalten und dieses auch nicht auf ein Bankkonto übertragen oder von diesem Überweisungen zu Apple Cash tätigen.

Aktuell ist noch unklar, was für den Ausfall verantwortlich war. Er war – zumindest für einige Nutzer – weltweit zu spüren, besonders stark allerdings offenbar in den USA. Einige der Dienste konnten von Apple reaktiviert werden, wobei Kalender, Kontakte und Erinnerungen über mehrere Stunden nicht erreichbar waren. In dieser Woche war es bereits zu einem größeren Ausfall verschiedener Facebook-Dienste gekommen. Apple verwendet für seine iCloud-Infrastruktur neben eigenen Rechenzentren diverse Partner – darunter auch Amazon Web Services (AWS). (bsc)