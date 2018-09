Apple verspricht Geschwindigkeitsvorteile gegenüber iOS 11. Mac & i hat im Kurztest geprüft, ob sich das neue System auf älteren iPhones flotter verhält.

iOS 12 ist seit dieser Woche verfügbar. Das neue Mobilbetriebssystem für iPhone, iPad und iPod touch bietet neben einer Reihe neuer Funktionen laut Hersteller Apple vor allem einen Vorteil: Es soll auch alte Handys schneller machen.

So soll etwa das Einblenden der Tastatur in Safari auf einem iPhone 6 Plus um bis zu 50 Prozent flotter erfolgen als noch unter iOS 11.4, das Hereinwischen der Kamera im Sperrbildschirm sogar um 70 Prozent schneller. Ein bereits beanspruchter Prozessor bringe bestimmte Aktionen außerdem nicht länger ins Stocken, verspricht der Konzern.

Die Mac & i-Redaktion hat daher im Kurzcheck überprüft, wie viel schneller sich iOS 12 im Vergleich zu iOS 11.4.1 anfühlt. Testgeräte waren dabei zwei iPhone-6s-Modelle mit jeweils 128 GByte Speicher. Auf dem einen lief iOS 11.4.1, die letzte von Apple publizierte iOS-11-Version, auf dem anderen iOS 12 in der ersten öffentlichen Variante.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

iOS 12: Geschwindigkeitsvergleich

Wie unser Video zeigt, startet iOS 12 kalt etwas flotter als iOS 11.4.1 – die Codeabfrage kommt schneller. Ebenso konnten wir Geschwindigkeitsverbesserungen beim Einblenden der Tastatur und dem Sharing-Menü feststellen. Auch manche App startete (etwas) schneller, beispielsweise der App Store. Bei der iTunes-Store-Anwendung gab es hingegen keine Unterschiede, auch die Kamera startete vom Homescreen aus genauso flott.

(bsc)