Autonome Autos: Apple reduziert Testfahrten erheblich

Apple hat Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen in Kalifornien massiv reduziert: Nach den jüngsten von der örtlichen Kraftfahrzeugbehörde (California Department of Motor Vehicles – DMV) veröffentlichten Zahlen legte die Testflotte des Konzerns von Dezember 2018 bis November 2019 nur noch gut 12.000 Kilometer zurück. Im vorausgehenden Berichtszeitraum absolvierte die Apple-Flotte noch über 120.000 Kilometer. Googles Waymo spulte den Zahlen zufolge im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Kilometer mit seinen Testwagen ab.

Nur kleiner Teil von Apple-Flotte unterwegs



Von Apples 2019 insgesamt 70 für Testfahrten registrierten Fahrzeugen – Lexus-SUVs mit LiDAR-Technik und weiteren Sensoren – waren offenbar nur 23 unterwegs. Ein Grund für die drastische Reduzierung des Testprogramms geht aus den von der Kraftfahrzeugbehörde veröffentlichten Unterlagen nicht hervor. Die Hersteller melden hier lediglich die zurückgelegten Kilometer und die sogenannten "Disengagements", bei denen der menschliche Testfahrer das Lenkrad übernehmen musste.

Im Juli 2018 hat Apple erst die Zählweise der eigenen Disengagements geändert: Man wolle nur noch "wichtige Disengagements" melden, die im Zusammenhang mit Sicherheit und Verletzungen von Verkehrsregeln stehen – zuvor musste der Konzern ein auffällig hohes menschliches Eingreifen dokumentieren. Es gibt keine feste Definition für ein "Disengagement", deshalb sind die von verschiedenen Firmen gemeldeten Zahlen kaum zu vergleichen und können auch nur begrenzt Aufschluss über die tatsächlich Sicherheit der Systeme geben. Disengagements können etwa auch bei spezifischen Testläufen auftreten oder bei einem besonders vorsichtigen Testfahrer.

Gerüchte um Apple Car seit 2015

Apple startete seine Testläufe auf kalifornischen Straßen im Jahr 2017 mit nur drei Fahrzeugen, baute die Flotte anschließend aber schnell aus. Ob die Reduzierung der Testkilometer ein "Apple Car" in weitere Ferne rücken lässt, bleibt offen. Seit 2015 forscht das Unternehmen offensichtlich an einem eigenen Elektrofahrzeug und autonomen Systemen, zeitweise waren über 1000 Mitarbeiter mit dem Projekt betraut – darunter etliche Spezialisten aus der Autobranche.

Ursprünglich wurde spekuliert, das Unternehmen könne schon 2020 ein eigenes Auto vorstellen, inzwischen haben sich die Prognosen sicherheitshalber in Richtung 2023 verschoben. Apple hat die Arbeit an einem Elektroauto nie bestätigt, lediglich die Forschung an autonomen Systemen. Diese seien nicht nur für die Fahrzeugbranche relevant, so Apple-Chef Tim Cook. (lbe)