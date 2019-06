Autonomes Fahren: Apple übernimmt Drive.ai

Apple hat das auf autonomes Fahren spezialisierte US-Startup Drive.ai übernommen und Medienberichten zufolge "Dutzende" der Mitarbeiter angeheuert – hauptsächlich aus den Bereichen Entwicklung und Produkt-Design.

Nachrüstkit sollte Autos autonom machen



Das 2015 gegründete Drive.ai konnte rund 77 Millionen US-Dollar an Risikokapital einsammeln, wurde zwischenzeitlich mit rund 200 Millionen US-Dollar bewertet und stand jetzt vor dem Aus: Gegenüber kalifornischen Behörden kündigte die Firma bereits die "permanente Einstellung" des Geschäftsbetriebes an und eine damit einhergehende Entlassung von 90 Mitarbeitern allein in Kalifornien.

So wie der Konkurrent Waymo testet auch Apple autonome Fahrzeugtechnik mit gängigen SUVs auf öffentlichen Straßen in Kalifornien. (Bild: dpa, Andrej Sokolow)

Apple bestätigte die Übernahme am Mittwoch gegenüber Axios. Weitere Details wurden nicht genannt.

Der iPhone-Konzern habe auch die selbstfahrenden Autos und andere Assets des Startups übernommen, heißt es weiter. Es wird vermutet, dass Apple weniger als die von Drive.ai eingesammelten 77 Millionen Dollar für die Übernahme ausgegeben hat.



Drive.ai entwickelte Nachrüstlösungen, mit denen sich gängige Autos in selbstfahrende Fahrzeugen umwandeln lassen sollten. Das Startup hatte autonome Transporter in zwei Pilotversuchen im Einsatz, unter anderem, um Football-Fans ins Stadium zu befördern. Ob Apple die Technik unmittelbar selbst einsetzen will, bleibt unklar – der Konzern erwägte Berichten zufolge, autonome Busse für eigene Mitarbeiter zu betreiben.

"Apple Car" bislang nur ein Gerücht

Apple forscht seit mehreren Jahren intensiv an der Entwicklung von Fahrzeugen und autonomen Systemen. Mit dem "Projekt Titan" ist Gerichtsunterlagen zufolge immer noch ein Kernteam von rund 1200 Apple-Mitarbeitern beschäftigt. Aus der Forschung an autonomen Systemen macht Apple keinen Hehl, der Konzern betreibt inzwischen auch die drittgrößte autonome Testflotte in Kalifornien. Die Entwicklung eines elektrischen "Apple Car" gilt in der Branche zwar als offenes Geheimnis, wurde von Apple bislang aber nicht bestätigt.

