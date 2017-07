Banking am Mac: StarMoney 3 verfügbar

(Bild: Hersteller)

Star Finanz hat eine komplett überarbeitete Version seiner macOS-App für Online-Geldgeschäfte vorgelegt. Enthalten sind auch Profifunktionen.

Bank X und MacGiro bekommen es mit einem frisch renovierten Konkurrenten zu tun: Die Mac-Version von StarMoney, der Online-Banking-App von Star Finanz, steht seit dieser Woche in Version 3 zur Nutzung bereit.

Rechnungen zu Vorlagen

Das Update bietet eine ganze Reihe an neuen Komfortfunktionen. So lassen sich Rechnungen nun abfotografieren oder einscannen und diese dann automatisch zu Überweisungen machen. Lange gewünscht von Selbständigen und kleinen Gewerbetreibenden war die Möglichkeit, in StarMoney auch Basislastschriften einzuziehen – das geht nun in Deutschland und im SEPA-Raum. Zudem sind auch Sammelüberweisungen möglich, was die Buchführung vereinfacht und TANs spart.

StarMoney 3 ist wie gewohnt Multibank-fähig. Unterstützt werden laut Hersteller über 2000 Banken und Sparkassen. Hinzu kommt die Möglichkeit, eBay-, Amazon- oder PayPal-Konten zu erfassen, um dort laufende Transaktionen im Blick zu behalten. Festgeld-, Aktien- und Fondsportfolios kann StarMoney 3 auch erfassen, zudem lassen sich Kredite verwalten.

Touch-ID-Support auf dem MacBook Pro

Die Oberfläche der App wurde überarbeitet und sieht jetzt frischer aus. Verbessert wurde die Vorlagenverwaltung. Auf dem aktuellen MacBook Pro kann man sowohl die Funktionstastenleiste Touch Bar als auch zur Absicherung der App den Fingerabdrucksensor Touch ID verwenden.

StarMoney 3 wird in zwei Varianten angeboten. Entweder man bezieht die App einzeln und zahlt dann knapp 20 Euro im Jahr im Abo – oder man nutzt die "StarMoney Flat" mit einer Monatsgebühr von 5,49 Euro. Darin enthalten sind dann alle von der Firma angebotenen Standard-StarMoney-Versionen für Mac, PC, iPhone, iPad und Android – inklusive Cloud-Backup mit 1 GByte und Synchronisationsfunktion. StarMoney Flat und StarMoney 3 solo stehen auch als Testversionen bereit.