Bericht: MacBook angeblich bald mit 5G

Auf Macs mit integriertem Netzempfang für unterwegs warten Nutzer schon seit vielen Jahren – doch weder EDGE noch 3G noch LTE haben es jemals in einen portablen Apple-Rechner geschafft. Entsprechende Ideen hatte der Hersteller zwar durchaus, wie ein 2011 bei eBay aufgetauchter Prototyp eines mobilfunkfähigen MacBook Pro zeigt. In den Handel gelangte ein solches Modell aber nie, nur iPad-Tablets bekamen die Technik nahezu von Anfang an.

Ein bisschen dauert es noch

Nun gibt es neue Spekulationen aus Asien, laut denen Apple beim MacBook doch erstmals mit Mobilfunktechnik nachlegen möchte. Und zwar nicht mit irgendeiner Mobilfunktechnik, sondern gleich mit 5G, wie das Elektronikfachblatt DigiTimes aus Taiwan erfahren haben will. Apple plane ein MacBook mit 5G zur zweiten Jahreshälfte 2020, heißt es unter Berufung auf "Industriequellen".

Dabei will Apple angeblich eine besondere Antennentechnik mit einer aus Keramik gefertigten Platine einsetzen, die zwar sechs Mal so teuer sein soll wie ein Modul aus Metall, dafür aber die doppelte Sende- und Empfangsleistung biete. Zudem werden wohl bis zu 15 einzelne Antennen verbaut, um die Dämpfungseffekte des Alugehäuses zu umgehen.

Erst iPhone, dann iPad, dann MacBook?

Es ist unklar, welche Baureihe 5G erhalten würde – vermutlich wird sich Apple zunächst auf High-End-Modelle wie das MacBook Pro beschränken. Bei seinen Smartphones rechnen Beobachter im Übrigen auch nicht vor 2020 mit ersten 5G-Geräten, diese sind frühestens im Herbst nächsten Jahres dran. Danach könnte Apple gleichzeitig mit ersten 5G-MacBooks auch seine iPads mit der Mobilfunktechnik versorgen.

Kompetenzen hat sich Apple erst kürzlich mit dem Kauf von Intels Modemabteilung ins Haus geholt. Deren Übernahme, die aktuell ansteht, sollte auch dazu führen, dass der Konzern frühestens 2021 eigene Modemchips fürs iPhone und andere Geräte fertigen lassen kann, deren Technik komplett im eigenen Haus entstanden ist.

(bsc)