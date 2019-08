Tim Cook verdient 114 Millionen Dollar – und spendet 5 davon

Tim Cook kann sich auf einen dicken Aktienzahltag freuen. Der CEO von Apple darf insgesamt 560.000 sogenannte Restricted Stock Units (RSUs) seiner Firma einstreichen – sowohl als Kompensation, weil er weiterhin in seinem Job verblieben ist, als auch aufgrund der Erreichung bestimmter Zielvorgaben. Der Gesamtwert der RSU-Zuteilung soll bei rund 114 Millionen US-Dollar liegen, hieß es am Dienstag.

Ziele erreicht, Chef geblieben

Allerdings verbleiben Cook aus steuerlichen Gründen nicht alle Aktien. 294.840 wurden von Apple zurückgehalten, um Steuern zu begleichen. 265.160 Anteilsscheine wurden vom Apple-Chef im Rahmen seines zuvor abgestimmten Handelsplans im Markt verkauft – insgesamt soll es sich dabei um drei Tranchen gehandelt haben, die Anfang der Woche zu Preisen von bis zu 207,13 Dollar pro Aktie abgesetzt werden konnten.

Cook standen laut seinem Vertrag für das Jahr 2019 zwei gleichgroße RSU-Pakete zu. 280.000 Stück erhielt er als besagten "Bleibebonus", 280.000 RSUs wurden ausgegeben, weil der Total Shareholder Return der Apple-Aktie zwischen August 2016 und August 2019 im obersten Drittel der Firmen im S&P-500-Index lag.

Cook kriegt noch viele Millionen

Die 560.000 RSUs sind aber beileibe nicht alle Cook zustehenden Aktien. In der aktuellen Periode – sie läuft bis August 2021 – könnten ihm noch 1,8 Millionen weitere Papiere zugeteilt werden, sollte er alle Ziele erreichen.

Cook hatte in den vergangenen Jahren stets betont, er wollte nichts von seinem Reichtum über seinen Tod hinaus behalten, diesen stattdessen nach und nach "systematisch" spenden, nachdem er den Uniabschluss seines Neffen bezahlt habe. Eine größere Spende Cooks wurde am Montag bekannt: Er soll laut einer Börsenmeldung insgesamt 23.700 Aktien an eine ungenannte Stiftung abgegeben haben. Dies entspricht einem Dollar-Wert von gut 5 Millionen. (bsc)