Brave: Erster iPhone-Browser mit Support für Yubikey-Sicherheitsschlüssel

Der Browser Brave unterstützt künftig Security-Keys auf iPhone und iPad. Man sei damit der erste iOS-Browser, in dem eine Hardware-basierte Authentifizierung mit YubiKeys möglich wird, wie der Hersteller Brave mitteilte, man habe die Funktion in Zusammenarbeit mit YubiKey-Hersteller Yubico umgesetzt. Dadurch werde eine sichere Anmeldung plattformübergreifend möglich. Voraussetzung dafür ist ein neuer YubiKey mit USB-C- und Lightning-Stecker – inzwischen YubiKey 5Ci genannt –, der noch im laufenden Jahr in den Handel kommen soll.

Sicherheitsschlüssel soll Anmeldevorgang besser absichern

Die Verwendung eines Sicherheitsschlüssel soll nicht nur das Einloggen bei mit Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützten Accounts bequemer machen, sondern zusätzlich auch vor einer versehentlichen Preisgabe der Zugangsdaten auf Phishing-Seiten bewahren, wie Brave in einer Mitteilung betonte – da die Identität der jeweiligen Seite beim Anmelden verifiziert werde.

Apples Abschottung der NFC- und Lightning-Schnittstelle bei iPhone und iPad stellte Security-Keys lange vor erhebliche Herausforderungen. Man sehe NFC und USB als die besten und sichersten Methoden für eine Hardware-Authentifizierung, erklärte Yubikey-Hersteller Yubico in der Vergangenheit, lange blieb nur Bluetooth für eine Anbindung an iOS-Geräte übrig.

Begrenztes Zusammenspiel zwischen Security-Keys und iOS

Der eingeschränkte Zugriff auf die NFC-Schnittstelle in iOS erlaubt bisher nur, einen NFC-tauglichen YubiKey zur Erstellung von Einmalpasswörtern (OTP) einzusetzen. Andere Standards wie U2F für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung konnten nicht im Zusammenspiel mit dem iPhone unterstützt werden – das wird sich erst mit der Lightning-Version des Sicherheitsschlüssels ändern, für den Yubico Anfang des Jahres Apples Zulassung im Rahmen des "Made for iPhone"-Programms (MFi) erhalten hat. Seitdem wird der Sicherheitsschlüssel ersten Entwicklern bereitgestellt, um Support in iOS-Apps integrieren zu können. Der Preis für YubiKey 5Ci ist noch nicht bekannt.

Möglicherweise erhalten Sicherheitsschlüssel durch die weitere NFC-Öffnung in iOS 13 künftig auch neue Optionen, um über die Nahfunkschnittstelle mit iPhones und iPads zu kommunizieren. Apples System-Update erscheint im Herbst.

Ebenfalls interessant:

(lbe)