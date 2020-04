"Business-Version" von iTunes kann iOS-Apps nicht mehr aktualisieren

Die Sonderversion von iTunes 12.6, die Apple weiter mit integriertem App Store ausliefert, funktioniert offenbar nicht mehr richtig: Wie Nutzer berichten, lassen sich die damit verwalteten iPhone- und iPad-Apps plötzlich nicht länger aktualisieren. Das Herunterladen von App-Updates schlägt fehl, eine Fehlermeldung erscheine nicht. Offenbar kommt es schon bei der Verbindungsaufnahme mit Apples Servern zu Problemen, die Verbindung werde dann von iTunes beendet.

Spezialversion von iTunes bewahrt App Store

Die Update-Probleme treten den Berichten zufolge schon seit gut zwei Wochen auf, bislang gibt es kein Anzeichen für eine Behebung des Problems durch Apple. In den Support-Foren des Herstellers und anderen Foren findet sich eine wachsende Zahl an Threads zum Thema. Einzelne Nutzer merken an, dass sie mit der Windows-Version von iTunes 12.6 weiterhin Updates für ihre iOS-Apps laden können, mit der Mac-Version sei das jedoch nicht länger möglich.

Den App Store hat Apple mit iTunes 12.7 aus der Medien-Software entfernt – parallel wurde aber iTunes 12.6 freigegeben, um weiterhin das Installieren von Apps zu ermöglichen. Dies sei für Unternehmensumgebungen gedacht, teilte Apple in einem Support-Dokument mit, das inzwischen als "archiviert" gilt und nicht mehr aktualisiert werden soll.

Kein Support mehr von Apple für altes iTunes

Aber auch Privatanwender konnten die alte iTunes-Version nutzen, um darüber weiterhin ihre iOS-Apps geräteunabhängig zu verwalten. Auf dem Mac hat Apple die Unterstützung für die Spezialversion von iTunes längst abgesägt, sie ist weder kompatibel zu macOS 10.14 Mojave noch macOS 10.15 Catalina.

In macOS Catalina gibt es iTunes gar nicht mehr, die bisherige Funktionalität hat Apple auf mehrere Apps aufgeteilt, darunter die Musik-App.

Zudem merkt das Unternehmen dort an, dass technischer Support ausschließlich für die neueste Version von iTunes angeboten wird. Entsprechend bleibt offen, ob das Problem überhaupt noch ausgeräumt wird. Unternehmen verweist Apple zur Installation von iOS-Apps von einem Desktop-Computer aus auf die Programme für Volumenlizenzen sowie den Apple Configurator. Letzteren können auch Privatanwender als umständlichen Workaround einsetzen, um App-Updates zu beziehen. (lbe)