Bislang war Apples iMessage-Dienst respektive die Nachrichten-App der einzige Messenger in CarPlay. (Bild: Apple)

Apple hat einem ersten Messenger die CarPlay-Freigabe erteilt, WhatsApp taucht nun im Automodus von iOS auf. Nutzer können Textnachrichten diktieren und sich neue Nachrichten von Siri vorlesen lassen.

Apples CarPlay unterstützt jetzt WhatsApp: In neuer Version 2.18.20 taucht der populäre Messenger als eigenes Icon in dem iOS-Fahrzeugmodus auf. Nutzer können darüber Mitteilungen diktieren – dies war bislang schon per Siri möglich – sowie erstmals auch frisch eingehende Textnachrichten in der CarPlay-Bedienoberfläche empfangen sowie von Apples Sprachassistentin vorlesen lassen.

WhatsApp als erster Dritt-Messenger in CarPlay

In CarPlay werden die neuen Nachrichten kurz eingeblendet sowie mit einer Zahl im WhatsApp-Icon vermerkt. Im Unterschied zu iMessage ist ein Zugriff auf bestehende WhatsApp-Konversationen über den iOS-Automodus derzeit nicht möglich. Der Multitasking-Modus von CarPlay erlaubt durch die Integration nun außerdem den Schnellzugriff auf WhatsApp, um etwa aus der Karten-App in das Interface zum Diktieren einer neuen Nachricht oder zum Einleiten eines WhatsApp-Anrufes zu wechseln

WhatsApp hat auf die wichtige Neuerung bislang nicht konkret hingewiesen, in den Release Notes von Version 2.18.20 ist lediglich von “Fehlerbehebungen” die Rede.

Bild 1 von 4 WhatsApp in CarPlay (4 Bilder) Neu in Apples CarPlay: Facebooks populärer Messenger WhatsApp. Bislang durften nur Audio-Apps von Dritt-Entwicklern den iOS-Fahrzeugmodus.



Durch neue Schnittstellen ist es Dritt-Apps schon seit iOS 10 möglich, sich in Siri (SiriKit) und die Telefon-Oberfläche des iPhones zu integrieren (CallKit), dadurch lassen sich verschiedene VoIP- und Messaging-Apps in begrenztem Umfang auch im Fahrzeug nutzen, um zum Beispiel Anrufe per Facebook Messenger zu führen.

CarPlay: Apps brauchen spezielle Zulassung durch Apple

Apple hat die Unterstützung für Dritt-Apps in CarPlay lange Zeit auf Audio-Software begrenzt, Messenger sind die bislang einzige andere App-Kategorie, für die der iPhone-Hersteller die CarPlay-Bedienoberfläche geöffnet hat. Apples hauseigener Dienst iMessage ist bereits seit Anbeginn Teil von CarPlay.

Wann Apple CarPlay auch für andere App-Kategorien – etwa Navi-Apps von Drittanbietern – öffnet, bleibt unkalr. Derzeit steht allein Apples hauseigenener Kartendienst Apple Maps zur Navigation zur Verfügung, dieser erfordert eine dauerhafte Online-Verbindung, Kartenmaterial lässt sich nicht herunterladen.

