Coole Mac-Tipps im Podcast von Mac & i

Seit Mitte Februar gibt es ihn endlich, den offiziellen Podcast von Mac & i. In jeder Folge der Sendung gibt es spannende Themen rund um Apple und seine Produkte. In der nun verfügbaren zweiten Episode (RSS-Feed) widmen wir uns dem Mac – genauer gesagt: besonders coolen Tipps rund um macOS. Wie holt man ein Maximum aus seinem Apple-System auf dem Schreibtisch und mobil heraus?

Gut versteckte Tipps und Kniffe

Apple hat sein Betriebssystem ja eigentlich auf einfache Bedienung optimiert. Doch fortgeschrittene Nutzer vermissen deshalb so manche Funktion etwa zum Umgang mit Dateien und Ordnern oder Fenstern und Programmen, obwohl es sie – gut versteckt – durchaus gibt. Man muss nur wissen, wo man suchen muss!

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Mac & i-Chefredakteur Stephan Ehrmann begrüßt zu diesem Thema Wolfgang Reszel, den macOS-Experten bei Mac & i. Er zeigt einen kleinen Ausschnitt dessen, was man in Finder, Desktop, Dock, Spotlight und Co. unbedingt kennenlernen sollte und mit welchen zusätzlichen Kniffen, Terminal-Befehlen und Tools man noch mehr aus macOS herausholt. Sämtliche 33 Tipps mit vielen Untertipps stehen in Mac & i Heft 1/2020.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Erste Folge des Mac & i-Podcast zum Mac Pro

Den Mac & i-Podcast sehen und hören Sie künftig jeden Monat. Ebenfalls interessant: Die erste Folge, in der wir uns intensiv mit Apples neuen Mac Pro beschäftigt haben, dem lange ersehnten Profi-Rechner, der sich endlich adäquat aufrüsten lässt. Stephan Ehrmann begrüßt dazu den Hardware-Experten der Redaktion, Johannes Schuster. Er zeigt, wie sich viel Geld beim Einrichten des neuen Mac Pro sparen lässt – indem man nicht unbedingt alles bei Apple kauft.

"Mac & i – der Apple-Podcast" gibt es auch bei YouTube sowie bei iTunes und Spotify.

(bsc)