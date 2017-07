Core NFC: Was Apple an Nahbereichsfunk in iOS 11 bietet

(Bild: Apple)

Bislang darf den seit längerem in iOS-Geräten verbauten NFC-Chip nur der Hersteller verwenden. Mit iOS 11 ändert sich das erstmals – Entwickler können ran, wenn auch nicht vollständig.

Apple wird mit iOS 11 erstmals den seit dem iPhone 6 in seinen iOS-Geräten verbauten NFC-Funkchip für Entwickler freigeben. Erste Firmen haben nun angekündigt, das Core NFC genannte Framework nutzen zu wollen. So teilte der Anbieter WISeKey, der Authentifizierungs- und Diebstahlsicherungssysteme herstellt, mit, er werde sein CapSeal-NFC-Smart-Tag, mit dem Luxusprodukte geschützt werden, zu iOS 11 kompatibel machen.

Weinflaschen sichern

Mittels Core NFC und einer passenden App könnten Firmen das Smart Tag abfragen und prüfen, ob es sich um echte Ware handelt. Zudem sollen auch Kunden CapSeal verwenden können, um Informationen über Produkte zu erhalten – dazu scannt man das Tag mit seinem iOS-Gerät. Die Hardware wird unter anderem für Spirituosen- und Weinflaschen verwendet und kann auch erkennen, ob diese bereits geöffnet wurde.

Nicht alle Dienste freigegeben

Apple gibt mit Core NFC allerdings nicht alle gewohnten Kurzstreckenfunkdienste frei. So wird es anfangs nur möglich sein, NFC-Tags zu lesen, diese aber nicht zu beschreiben. Tags der Typen 1 bis 5 werden unterstützt, solange diese die Daten im NDEF-Format (NFC Data Exchange) vorhalten. Core NFC ist zudem derzeit noch dem iPhone 7 und 7 Plus vorbehalten, auch wenn NFC-Chips für Apples hauseigenen Bezahldienst Apple Pay auch in diversen anderen Modellen wie iPhone 6, 6s und SE stecken. Warum dies so ist, hat Apple bislang nicht erklärt.

Keine alternativen Bezahldienste

NFC-Core-Programme können unter anderem Informationen über Produkte oder Exponate liefern, die Nutzer in einem Laden beziehungsweise einem Museum vor sich sehen, beschreibt Apple die Möglichkeiten. Bislang erlaubt der Konzern auch nicht, NFC Core zur Verwendung durch konkurrierende Bezahldienste einzusetzen. Banken unter anderem in Australien hatten dies seit langem auch mit regulatorischem Druck gefordert. (bsc)