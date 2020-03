Coronavirus: Apple empfiehlt Mitarbeitern Homeoffice

Apple hat seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, in dieser Woche besser im Homeoffice zu arbeiten. Die Empfehlung, die zunächst nur für den Hauptsitz im kalifornischen Cupertino und einen Standort in Seattle galt, wurde von dem Konzern zum Wochenende auf verschiedene Standorte weltweit ausgeweitet. Apple-Chef Tim Cook persönlich ordnete dies an.

Cook: Ein "beispielloses Ereignis"

In einem internen Memo, das Apple später bestätigte, heißt es, nicht nur Mitarbeiter in Kalifornien und Washington sollten vom 9. bis 13 März "aus der Ferne arbeiten, wenn Ihr Job dies erlaubt", sondern auch Mitarbeiter in Südkorea, Japan, Italien, Deutschland, Frankreich, in der Schweiz und in Großbritannien – alles Orte, in denen es zu kleineren bis größeren Coronavirus-Ausbrüchen gekommen ist.

Die Epidemie sei ein "beispielloses Ereignis" und ein "herausfordernder Moment", so Cook. Die neue Policy betreffe "Regionen mit der größten Dichte an Infektionen", sagte der Konzernchef. Apple bemühe sich insgesamt sehr, "menschliche Dichte" zu reduzieren und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter vor Ort "sicher und in "Seelenruhe" arbeiten könnten.

Maximierung des "zwischenmenschlichen Raums"

Dazu gehört auch, dass man den "zwischenmenschlichen Raum" maximiere sowie "verstärkte Tiefenreinigungen" vornehme, etwa in seinen Ladengeschäften an der Genius Bar. Apple hatte in einigen Weltregionen zudem sein "Today at Apple"-Kursprogramm eingestellt. Cook teilte weiterhin mit, dass auch Menschen, die einen Stundenlohn erhalten, diesen in den betroffenen Büros weitergezahlt bekämen "in Übereinstimmung mit dem üblichen Geschäft".

Apple geht dabei ähnlich wie Google, Amazon und Facebook vor. Cook betonte, Menschen mit Fieber oder Husten sollten nicht ins Büro kommen, bis sie wieder gesund seien. Er sprach auch die üblichen Empfehlungen wie Händewaschen und das Nichtberühren des Gesichts aus. Quarantäneprozeduren sei unbedingt Folge zu leisten. (bsc)