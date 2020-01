Curve bindet Kreditkarten von Fremdbanken in Apple Pay ein

Die Banking-App Curve unterstützt jetzt Apple Pay in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland. Curve erlaubt das Hinterlegen bestehender Kreditkarten von Fremdbanken und bündelt sie in einer eigenen Karte (Mastercard Debit). Diese ist nun Apple-Pay-kompatibel und lässt sich im Wallet von iOS hinzufügen.

Curve bündelt bestehende Kreditkarten

Darüber wird es erstmals möglich, Kreditkarten in Verbindung mit Apple Pay zu nutzen, die von Banken herausgegeben wurden, die Apples Bezahldienst selbst nicht unterstützen – beispielsweise mit einer Visa-Karte der Postbank. Sobald ein Kunde seine Curve-Mastercard in Apple Pay einrichtet, kann er darüber mit allen in der Curve-App hinterlegten Karten von Fremdbanken bezahlen, wie der Anbieter am Dienstag mitteilte. Alle Sonderfunktionen des Dienstes sollen dabei erhalten bleiben, darunter der Wegfall einer Auslandseinsatzgebühr.

Die Curve-App erlaubt es Nutzern, die bei einem Einkauf belastete Karte zudem auch nachträglich noch zu wechseln, um etwa geschäftliche von privaten Ausgaben respektive Kreditkarten zu trennen.

Mastercard und Visa unterstützt

Curve unterstützt gängige Kredit- und Debitkarten von Mastercard sowie Visa, allerdings nicht American Express und Maestro. Auch das Einbinden einer Girocard oder eines beliebigen Girokontos in Apple Pay ist über diesen Anbieter nicht möglich. Girocard-Support soll aber noch im Laufe des Jahres 2020 in Apple Pay ergänzt werden, so dass Banken eine ihren Kunden eine derartige Anbindung direkt anbieten können. In Google Pay ist es möglich, ein beliebiges Bankkonto über PayPal einzubinden, das wird von Apple bislang aber nicht unterstützt.

Nach dem Sparkassen-Einstieg im Dezember unterstützen inzwischen die meisten großen Bankhäuser in Deutschland Apple Pay, auch Fintech-Dienste und Banking-Apps sind aufgesprungen. Die Volksbanken mussten die Einführung aufschieben, wollen demnächst aber mit Apple-Pay-Support folgen, möglicherweise noch im Frühjahr 2020.

