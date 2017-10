Das war's für Office 2011 auf dem Mac

Microsoft beendet den Support für die vorletzte Version seines macOS-Büropakets. Künftig gibt es nur noch für Office 2016 Updates und Kundendienst.

Microsoft hat seine Ankündigung aus dem vergangenen Sommer wahr gemacht und die Unterstützung für Mac-Office 2011 in dieser Woche offiziell beendet. Wer macOS 10.13 alias High Sierra, Apples aktuelle Version des Mac-Betriebssystems, einsetzt, kann diese Version sowieso schon nicht mehr starten – unter macOS Sierra (10.12) und früher läuft sie aber bislang noch tadellos.

Keine Updates und keinen Kundendienst mehr

Mit dem Ende des Supports wird es auch keine Updates mehr geben – das gilt auch für die wichtigen Sicherheitsfixes. Entsprechend betreiben Nutzer, die Excel, Word, PowerPoint und Co. in der Mac-Variante 2011 weiterhin einsetzen, diese nun auf eigene Gefahr – es drohen künftig Malware-Angriffe auf ungepatchte Lücken in dem Büropaket.

Mac-Office 2011, offiziell Microsoft Office for Mac 2011 genannt, war am 26. Oktober 2010, also vor fast sieben Jahren, erstmals für Endkunden erschienen. Mit im Paket waren Word, Excel, PowerPoint sowie die E-Mail- und Kalender-App Outlook. Daneben bot Microsoft auch die Kommunikationsanwendungen Communicator beziehungsweise Lync sowie die Remote-Desktop-Connection-Software im Rahmen von Mac-Office 2011 an.

Nutzer mochten die neue Oberfläche nicht

Einzige unterstützte Office-Version bleibt nun Mac-Office 2016, das es auch in einer 64-Bit-Version gibt, wie sie High Sierra benötigt. Das Paket ist bei manchem Nutzer aufgrund der veränderten – sehr Windows-ähnlichen – Oberfläche unbeliebt – sie blieben daher bislang bei Mac-Office 2011. Zudem neigte Microsoft manchmal dazu, auch häufig gemeldete Bugs nicht oder nur unzureichend zu beheben. Mit der Konzentration auf nur noch eine Mac-Hauptversion ändert sich dies nun hoffentlich.

Mac-Office 2016 machte anfangs Probleme unter High Sierra. So standen während der Betaphase nicht alle Office-Funktionen bereit. Mittlerweile soll das Paket aber vollständig einsatzbereit sein. (bsc)