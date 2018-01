Gleich geht es zu Ende: Die With Me zeigt bei jeder Nachricht den aktuellen Akkustand des Kommunikationspartners. (Bild: Entwickler)

Die Entwickler Dries Depoorter und David Surprenant haben eine Kommunikations-App für iOS entwickelt, die nur unter ganz besonderen Bedingungen funktioniert.

Die meisten Smartphone-Nutzer kennen die existenzielle Angst, die einen befällt, sobald der Ladezustand des Akkus unter eine bestimmte Prozentzahl fällt. Wo ist die nächste Steckdose und habe ich überhaupt mein Ladekabel und das Netzteil dabei? Werde ich mich in der fremden Stadt weiter zurechtfinden, wenn ich meine Karten-App gleich nicht mehr aufrufen kann?

App für den Existenzialisten in uns

Die Entwickler Dries Depoorter und David Surprenant spielen in ihrer neuen iOS-App Die With Me, die im deutschen App Store aktuell immerhin Platz 4 in den "Unterhaltungs"-Charts belegt, mit diesem für moderne Menschen problematischen psychologischen Zustand.

Die für iPhone und iPad geeignete Anwendung ist ein Chat-Programm, das nur dann nutzbar ist, wenn beide Kommunikationspartner unter 5 Prozent Akkulaufzeit haben. Dies misst Die With Me über die entsprechende API des Betriebssystems.

Künstler stecken hinter Die With Me

Liegt die Kapazität hingegen bei 6 oder mehr Prozent, wird der Chat erst gar nicht aufgebaut. "Sterbt zusammen in einem Chatroom auf dem Weg zum Offline-Frieden", bewerben Depoorter und Suprenant, die Die With Me zusammen mit dem Kunstforschungslabor IDFA Doclab entwickelt haben, ihre App.

Die With Me ist ansonsten ein reiner Textchat, der als Zusatzfunktion nur noch anzeigt, wie viel Akkukapazität der Partner gerade hat, wann ein Chattext verfasst wurde und ob er ankam. Meldet sich eines der Geräte in die ewigen Akkujagdgründe ab, steht nur noch ein "Nutzer ist gestorben" auf dem Bildschirm. Die With Me kostet einen Euro – natürlich müssen diese von beiden Chatpartnern entrichtet worden sein. In-App-Verkäufe sind nicht verfügbar, iOS 8.0 ist Mindestvoraussetzung. Multimedialer Schnickschnack fehlt, die App zeigt einfach nur weißen Text auf schwarzem Bildschirmhintergrund. (bsc)