Die eigene Cloud im Podcast von Mac & i

Obwohl Anbieter wie Google, Dropbox und vorneweg Apple gern publikumswirksam für Datenschutz und Privatsphäre werben: Was man bei deren Cloud-Lösungen ablegt, landet sehr wahrscheinlich auch auf US-Servern und muss Behörden zugänglich gemacht werden, wenn diese das verlangen. Nicht erst seit der DSGVO müssen Unternehmen, die ihre Daten auf Servern außerhalb der EU ablegen wollen, besondere Regeln beachten. NAS-Geräte stellen Fotos, Dokumente, Termine und so weiter nur dort bereit, wo sie hinsollen und sind auf Dauer sogar günstiger.

Über dieses Thema sprechen Johannes Schuster und Thomas Kaltschmidt in der fünften Folge des Apple-Podcasts von Mac & i (RSS-Feed). Was können NAS-Systeme und was kosten sie? Wie konfiguriert man die eigene Cloud und was überlässt man besser Web-Anbietern?

Das Titelthema von Heft 3/2020 der Mac & i beschreibt, wie NAS-Geräte funktionieren, welche Typen es gibt und wie sie die Daten redundant ablegen. In einem zweiten Artikel geht es um Tipps zur Konfiguration des eigenen NAS von der Foto-Mediathek bis zum Time-Machine-Backup. Ein dritter Beitrag dreht sich den Mac und wie man ihn als Server für die eigene Cloud einsetzt.

Sie können die ganze Folge 5 auch als Audio-Stream anhören oder herunterladen:

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint monatlich

Den Apple-Podcast von Mac & i können Sie per RSS-Feed (Audio oder Video) mit der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden ihn zum Ansehen oder Anhören auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video), bei YouTube und Spotify.

Jede weitere Folge des Apple-Podcasts von Mac & i erscheint jeweils im Abstand von einem Monat. In der vorausgegangenen vierten Ausgabe war das Thema, Was an Apple nervt und wie das Anwender, Redakteure und Entwickler sehen. In der dritten Folge ging es um das Multitalent iPad – und wann es ein MacBook schlagen kann. Die zweite Folge befasste sich mit Tricks zu Finder & Co, mit denen man deutlich mehr aus dem Mac herausholen kann und sich vieles einfacher macht. In der ersten Folge wurde Apples neuer Mac Pro besprochen und wie man diesen leicht selbst aufrüstet – statt Apples teure Hardware-Upgrades zu bestellen.



Mac & i Heft 3/2020



(jes)