Donald Trump: Apple soll USA mit 5G ausstatten

Donald J. Trump hat einen ungewöhnlichen Vorschlag für den Ausbau der 5G-Infrastruktur in den Vereinigten Staaten in die Debatte eingebracht.

Nach einem vielbeachteten Besuch bei einem Apple-Auftragsfertiger in Texas in der vergangenen Woche schrieb der US-Präsident auf Twitter, er habe den Chef des iPhone-Herstellers, Tim Cook, gefragt, ob er nicht schauen könnte, ob Apple sich beim Aufbau der neuen Mobilfunktechnik in den USA beteiligen könnte. "Die haben alles – Geld, Technik, Vision und Cook", so Trump mit Ausrufezeichen. Er habe mit Cook auch den Aufbau des neuen "Milliarden-Campus" des Konzerns in Texas diskutiert.

5G-Kompetenz bei Apple

Apple macht bislang keine Anstalten, sich am Infrastrukturgeschäft zu beteiligen. Tatsächlich gab es jedoch schon über Jahre Gerüchte, der Konzern könne ein eigenes virtuelles Mobilfunknetz aufbauen – doch er verlässt sich weiterhin weltweit auf Carrier-Partner wie AT&T oder die Deutsche Telekom für iPhone, iPad oder Apple Watch. In Sachen 5G hat Apple einiges an Kompetenz aufgebaut.

So hat Apple die Mobilfunkchipsparte von Intel – mit wichtigen Standorten auch in Deutschland – übernommen und bastelt an seinem eigenen 5G-Chipset, um sich von externen Lieferanten wie Qualcomm unabhängig machen zu können. Doch 5G-Antennenmodule samt der notwendigen Anbindungstechnik zählen bislang nicht zu Apples Portfolio.

Huawei soll draußen bleiben

Trump will nicht, dass chinesische Unternehmen wie Huawei den 5G-Ausbau in den Vereinigten Staaten durchführen – der Konzern wurde mit Wirtschaftsstrafen belegt. Die US-Regierung fürchtet, Peking könne dies für Spionagemaßnahmen oder gar Angriffe missbrauchen. Dies hat zu einem offenen Konflikt geführt. Huawei-Konkurrenten wie Nokia oder Ericsson sind ebenfalls nicht in amerikanischer Hand.

Die US-Regierung macht weltweit Druck, damit Partnerstaaten ebenfalls nicht zu Huawei greifen. Zuletzt hatte sich sogar der Betriebsrat der Deutschen Telekom für einen Bann des chinesischen Telekommunikationsriesen ausgesprochen. Der gilt als staatsnah, auch wenn er stets betont, Spionagevorwürfe seien aus der Luft gegriffen.

(bsc)