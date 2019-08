Donald Trump: Nur Tim Cook ruft mich direkt an

Donald J. Trump hat Apple-Boss Tim Cook gelobt. In einem in der letzten Woche veröffentlichten Interview mit dem US-Börsensender CNBC sagte der US-Präsident, Cook sei jemand, der sich direkt bei ihm melde, sobald es ein Problem gebe. "Deshalb ist er eine großartige Führungskraft. Weil er mich anruft und andere nicht."

Cook mit dem direkten Draht

"Andere" kommen laut Trump nicht auf diese Idee. "Die gehen raus und engagieren sehr teure Berater. Tim Cook ruft Donald Trump direkt an." Das sei auch einer der Gründe, warum Trump Apple zumindest "auf kurze Sicht" "aushelfen" werde, wenn es um den Handelsstreit mit China geht. "Das Problem ist, dass Samsung, ein Wettbewerber, sein Wettbewerber, Strafzölle nicht bezahlen müsste, Tim Cook hingegen schon", so Trump. Er müsse schon deshalb helfen, weil Apple "eine großartige amerikanische Firma ist".

Tatsächlich hatte Trump für September angekündigte Strafzölle gegen in China hergestellte Produkte – so wie Apples iPhone – zunächst um mehrere Monate verschoben. Cook hatte zuvor bei einem Abendessen mit Trump vor Wettbewerbsnachteilen gewarnt. Trumps Milde kam allerdings vor einem entsprechenden Gegenschlag der chinesischen Regierung.

Rauf und wieder runter

Mittlerweile ist der Handelskrieg wieder vollständig ausgebrochen. Am Sonntag sagte Trump, er bereue, diesen nicht früher "eskaliert" zu haben. Die Märkte reagierten auf neuerlich angekündigte Strafzölle geschockt, so ging es mit der Apple-Aktie am Freitag um über 4 Prozent herunter.

Dennoch dürfte Apple-CEO Cook mit seiner Kommunikationsstrategie fortfahren. Zudem will er den Mac Pro in Amerika herstellen lassen, auch wenn dessen Komponenten aus China kommen. Dies erkläre man der Regierung, sagte Cook. Trump hatte im Juli betont, Tim Cook sei jemand, den er sehr möge und vor dem er viel Respekt habe. (bsc)