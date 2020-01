DoubleTake: Mehrkamera-Aufnahmen mit neuen iPhones

Der Kamera-App-Anbieter Filmic hat eine kostenlose Multi-Cam-App für iPhones veröffentlicht. "DoubleTake" gibt eine Live-Vorschau auf die bis zu vier Objektive in aktuellen iPhone-Modellreihen: vom Ultraweitwinkel über Weitwinkel bis hin zum Tele – alle auf der Rückseite des iPhone 11 Pro –, sowie der einzelnen Kamera auf der Vorderseite.

Mit zwei iPhone-Kameras filmen

Die App kann anschließend mit zwei ausgewählten Objektiven gleichzeitig filmen: So wird es etwa möglich ein Interview mit einem iPhone aufzuzeichnen, das sowohl den Interviewer als auch den gegenüber sitzenden Interviewten erfasst, wie Filmic erklärt. Ebenso lassen sich Motive mit zwei Linsen und damit unterschiedlichen Bildwinkeln aufzeichnen, etwa eine Kombination aus Ultraweitwinkel und Tele.

Das kostenlos im App Store erhältliche DoubleTake kann die beiden Videospuren als zwei getrennte Videodateien speichern oder in einer einzelnen Datei kombinieren – wahlweise mit einer eingeblendeten Bild-in-Bild-Ansicht für eines der beiden gewählten Objektive oder als in zwei Hälften geteilte Split-Screen-Ansicht. Eine rudimentäre Funktion zur Anpassung von Belichtung und Fokus ist in der App integriert.

Multi-Cam-Support neu in iOS 13

Multi-Cam-Support ist eine neue API in iOS 13 – aber nur für iPhones (und iPad Pro) ab 2018. (Bild: Apple)

Nutzer können für die Aufzeichnung zudem zwischen 24, 25 und 30 Bildern pro Sekunde wählen. Aufnahmen sind maximal in 1080p möglich, merkt Filmic an, das ist eine Beschränkung von Apples mit iOS 13 eingeführter Multi-Cam-Schnittstelle. DoubleTake ist nur für die aktuellen iPhone-Modelle 11, 11 Pro und 11 Pro Max sowie die Vorgänger iPhone XS, XS Max und XR gedacht, auf älteren iPhones sind Mehrkameraaufnahmen von Apple nicht vorgesehen.



Filmic wollte Multi-Cam-Funktionalität eigentlich bis Ende 2019 in die hauseigene App Filmic Pro integrieren, konnte den geplanten Termin aber nicht halten. DoubleTake soll nun als Vorschau auf die Funktion dienen, die im Laufe des Frühjahrs dann auch in der kostenpflichtigen Profi-Video-App landen soll.

(lbe)