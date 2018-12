EKG-Funktion der Apple Watch für andere Länder gesperrt

Die neuen Apple-Watch-Funktionen zur Erfassung von Herzrhythmusstörungen hat Apple offenbar fest an das Land gebunden, in dem die Uhr erworben wurde: Die mit watchOS 5.1.2 ausgelieferte EKG-App lässt sich bislang nur auf in den USA gekauften Smartwatches aktivieren, wie Nutzer berichten. Wurde die Watch in einem anderen Land erworben, bleiben die neuen Funktionen nach derzeitigem Kenntnisstand unzugänglich.

Übliche Tricks, um geographisch begrenzte Apple-Dienste in anderen Ländern freizuschalten, greifen diesmal nicht: Weder die Änderung der Region in den Systemeinstellungen von Apple Watch und iPhone noch die Verwendung einer Apple-ID mit US-Adresse bringen die EKG-App zum Vorschein.

EKG-Ländersperre lässt sich offenbar nicht einfach umgehen

Die Sperre sei an die Identifikationsnummer (UDID) jeder Apple Watch geknüpft, berichtet ein Entwickler mit tiefem Einblick in das Betriebssystem. Apple könne dies jeweils per Software-Update schrittweise für spezifische Länder freischalten.

Apple-Watch-Nutzer in Deutschland müssen sich also weiterhin gedulden, solange sie ihre Uhr nicht auf einer US-Reise erstanden haben. Die Sperre hat zugleich zur Folge, dass die Funktion auch für US-Amerikaner, die ihre Uhr auf einer Auslandsreise gekauft haben, nicht zur Verfügung steht. Das gleiche Problem kann zu einem späteren Zeitpunkt Nutzer in Deutschland treffen, die ihre Apple Watch in einem anderen Land erworben haben.

Apple setzt Sperrfunktion auch bei iPhones ein



Apple bewirbt die EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 ausschließlich in den USA, bislang liegen keine Termine für eine Freischaltung in anderen Ländern vor – man bemühe sich aber um die Genehmigungen, hieß es von Apple.

Die feste Ländersperre der EKG-Funktion ist ungewöhnlich, aber nicht beispiellos: Um gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, können in bestimmten Ländern gekauften iPhones Funktionen fehlen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten und Dubai offiziell verkauften iPhones fehlt zum Beispiel Apples sonst in das System integrierter VoIP-Dienst FaceTime.

So funktioniert das EKG mit der Apple Watch 4.

