Erster Jailbreak für iOS 13.4 verfügbar

Das Jailbreak-Tool checkra1n unterstützt in einer ersten Vorabversion nun bereits iOS 13.4, eine knappe Woche vor der allgemeinen Veröffentlichung des Betriebssystem-Updates für iPhones und iPads. Es handele sich um einen experimentellen Jailbreak der kommenden iOS-Version, schreibt der Entwickler qwertyoruiop, man müsse dafür die Box in den Optionen von checkra1n 0.9.9 ankreuzen, die das Ausführen auf "ungetesten iOS-Versionen" erlaubt.



iOS und iPadOS 13.4 sollen am kommenden Dienstag, den 24. März erscheinen, sie bringen mehrere Neuerungen, darunter einen grundlegenden Support für Maus- und Trackpad-Bedienung.

Jailbreak auf für T2-Macs



Teil der checkra1n-Vorabversion ist auch ein erstmals öffentlich verfügbarer Jailbreak von Apples T2-Chip, der in vielen Macs ab Baujahr 2018 steckt. Damit sei derzeit möglich, auf diesem pongoOS zu booten, schreibt qwertyoruiop. Es soll das Einschleusen von Code-Modulen erlauben.



Der Jailbreak für den ARM-basierten T2 steht noch ganz am Anfang, ssh und der Boot in xnu funktioniere derzeit noch nicht, heißt es weiter. Längerfristig könnte es dadurch möglich werden, bestimmte Sicherheitsfunktionen des Chips zu manipulieren, um etwa einen Austausch der integrierten SSD im Mac Pro vorzunehmen – in MacBooks ist der Speicher allerdings verlötet.

Jailbreak-Szene kommt wieder in Fahrt



Möglich ist all das durch den unpatchbaren Boot-ROM-Exploit checkm8, der Apples A-Chipreihe von A5 bis hin zum A11 betrifft. Die neusten unterstützten Geräte sind also das derzeit noch von Apple verkaufte iPhone 8 sowie das iPhone X – beide wurden 2017 vorgestellt. Neben iPhones und iPads lassen sich auf diesem Weg auch Apple TVs jailbreaken. checkra1n 0.9.9 gibt es bislang nur für macOS. Der Jailbreak muss vom Computer aus durchgeführt werden und ist nach jedem Neustart des iOS-Gerätes zu wiederholen.

Der öffentliche Boot-ROM-Exploit hat neues Leben in die größtenteils eingeschlafene iPhone-Jailbreak-Szene gebracht. Neben regelmäßigen Veröffentlichungen gibt es inzwischen auch ganz neue Projekte – darunter Android 10 auf dem iPhone. (lbe)