Realbasic: Europäische Xojo-Entwickler treffen sich

Die einst unter dem Namen Realbasic bekannte Programmiersprache Xojo ist besonders unter macOS-Entwicklern beliebt – und Windows-Developern, die den an Visual Basic 6 orientierten Ansatz mögen. Zudem gibt es Linux-Support und Unterstützung für mobile Plattformen.

Der in Deutschland angesiedelte Xojo-Spezialist Monkeybread Software (MBS) lädt im Herbst nun zum europäischen Treffen der Xojo-Entwickler. Die European Xojo Developer Conference ist für den 24. und 25. Oktober angesetzt und findet in Köln statt – Veranstaltungsort ist das Hotel Dorint am Heumarkt.

Workshops und Keynotes

An zwei Tagen soll es zahlreiche Workshops und Keynotes geben, die den aktuellen Stand bei Xojo widerspiegeln. Anwesend sind Spezialisten wie Geoff Perlman (Xojo-Chef), Christian Schmitz von MBS und Antonio Rinaldi, zudem der QA-Lead von Xojo, Stéphane Pinel. Panels werden unter anderem zur Nutzung des Mobile App Framework von Xojo, dem Accelerate-Framework für App-Store-Anwendungen und der Verwendung von In-App-Payments geboten. In einer speziellen Xojo Session am zweiten Tag wird erläutert, was als nächstes kommen soll – darunter API 2.0, Web 2.0 und Android-Support. Zudem ist eine Stunde zum Löchern der Xojo-Ingenieure mit Fragen vorgesehen.

Die European Xojo Developer Conference wird von 50 bis 100 Entwicklern besucht werden, schätzt Monkeybread Software – entsprechend sind die Plätze begrenzt. Vier Monate vor der Veranstaltung gilt ein Early-Bird-Preis in Höhe von 600 Euro, später sind 700 Euro zu zahlen. Am Donnerstag wird es ein (zusätzlich zu bezahlendes) Abenddinner geben. Christian Schmitz organisiert die Veranstaltung, die allerdings nicht mit der offiziellen Xojo-Konferenz zu verwechseln ist, die im Mai in Miami stattgefunden hat. Dieses Event kommt im kommenden Jahr nach Nashville. (bsc)