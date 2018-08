Die EU- und die US-Version des Eve Power Strip. (Bild: Eve Systems)

Der Eve Power Strip erlaubt das Schalten dreier Geräte per WLAN. Neu sind auch ein Schalter und ein LED-Lightstrip.

Eve Systems hat drei neue HomeKit-Produkte vorgestellt. Das wohl interessanteste darunter ist der Eve Power Strip: Dabei handelt es sich um eine Dreifachsteckdose, bei der sich drei Geräte einzeln schalten lassen. Das Gerät wird per WLAN angesteuert und erlaubt es so, angeschlossene Verbraucher einzeln oder gleichzeitig verzögerungsfrei zu schalten, wie Eve Systems betont.

Zweite Steckdosenleiste mit HomeKit

Ein Überspannungsschutz ist integriert, zudem misst die Steckdose den Verbrauch und gibt die Daten an die Eve-App weiter. Die Steckdosenleiste ist in einem Alurahmen eingefasst. Einen Preis hat Eve Systems noch nicht kommuniziert, es wird eine US- und eine EU-Version geben. Konkurrent Koogeek hatte bereits im Juli eine eigene HomeKit-Steckdosenleiste präsentiert – sie kommt zusätzlich noch mit USB-Buchsen.

Das zweite neue Eve-Gerät ist der Eve Light Strip. Er erinnert an ähnliche LED-Streifen von Philips (ab 55,99 €) und Co. und dient als indirekter Lichtgeber zum Schaffen von Stimmungen in der Wohnung. Er wird ebenfalls per WLAN angesteuert und ist zu Hue-Produkten kompatibel. Das Einsteigerset kostet 80 Euro und kann erweitert werden.

Wandschalter "praktisch jeden Typs"

Der Eve Light Switch ist ein HomeKit-Wandschalter, der gänge Schalter "praktisch jeden Typs" ersetzen kann und sich durch im Handel erhältliche Zubehörteile ergänzen lässt. Eine Lichtschalterwippe inklusive Zwischenrahmen in klassischem Weiß sind im Lieferumfang enthalten, so Eve Systems. Der Preis liegt bei 100 Euro.

Eve Systems hat parallel zu den neuen Produkten auch noch eine Verkaufsaktion gestartet. Wer Sets mit Eve-Produkten kauft, die zusammen mindestens 400 Euro kosten, bekommt Apples Siri-Speaker HomePod für 175 Euro beziehungsweise ein Apple TV 4 mit 32 GByte umsonst. (bsc)