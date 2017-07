FTP-Client Transmit erreicht Version 5

Das populäre macOS-Tool von Panic Software wurde vollständig überarbeitet. Die App kommt mit mehr Servern klar und überträgt dank besserem Multithreading schneller.

Wedesigner, Entwickler und andere Menschen, die regelmäßige größere Datenmengen auf ihrem Mac bewegen müssen, dürften hellhörig werden: Das unabhängige Entwicklerstudio Panic Software aus Portland hat eine komplett neue Version seines FTP- und Synchronisierungsclients Transmit vorgestellt. Version 5 der App kommt mit einer komplett umgestalteten Oberfläche samt neuem Icon und hat ein verbessertes Innenleben.

Mehr Cloud-Dienste unterstützt

So unterstützt die Anwendung nun deutlich mehr Cloud-Dienste – darunter Backblaze B2, Box, Google Drive, DreamObjects, Dropbox, Microsoft Azure und Rackspace Cloud Files. Zur Synchronisation der Zugangsdaten wird Panic Sync unterstützt, etwa, um FTP-Logins von Mac zu einem iOS-Gerät zu schicken. Die Datenübertragung wurde optimiert – insbesondere das Multithreading ist schneller. So sollen gemischte S3-Ordner bis zu 16 Mal schneller auf dem Rechner landen als zuvor. Ein Datenabgleich ist zudem auch von Remote-Server zu Remote-Server direkt möglich, ohne dass man den Mac als Zwischenstation nutzen müsste.

Schlüssel in Transmit 5 generierbar

Der "Get Info"-Dialog wurde überarbeitet und zeigt nun Dateiinformationen übersichtlicher an. Ein Batch Renaming erlaubt das schnelle Umbenennen zahlreicher Dateien. Eine neue Orte-Leiste bietet ein schnelles Springen in Lieblingsordner an. Auch das Management von Schlüsseln wurde verbessert: So kann man Secure Keys direkt in Transmit generieren.

Sonderpreis – aber kein kostenloses Update

Transmit 5 läuft ab macOS 10.11 und kann sieben Tage kostenlos getestet werden. In Apples App Store wird das Tool nicht angeboten. Der aktuelle Preis liegt zum Verkaufsstart bei 35 US-Dollar, 10 Dollar weniger als üblich. Dafür gibt es aber auch keine besseren Konditionen für Besitzer früherer Versionen. Allerdings hatte Panic Software zuvor sieben Jahre lang kostenlose Updates ausgegeben. (bsc)