Fortnite mobil mit 60 fps – aber nur auf Apple-Geräten

Wer Fortnite mobil nutzt, sieht künftig eine Bildwiederholrate von 60 Frames per Second (Bilder pro Sekunde, fps). Das funktioniert allerdings nur mit den jüngsten iOS-Geräten von Apple – schon das iPhone X aus dem vergangenen Jahr erlaubt den neuen Modus nicht. Es muss mindestens ein iPhone XS, XS Max oder XR sein, berichtet der Fachdienst Eurogamer, dem Hersteller Epic Games das neue Feature erklärt hat. Auf Android-Handys bleibt es bei halber Refresh-Rate mit einem ungleichmäßigem Frame-Pacing.

Nutzererfahrung wird "konsolennah"

Epic Games nutzt für die 60 fps Apples brandneuen A12-Bionic-Chip der in allen drei neuen iPhones verbaut ist. Dies soll eine "konsolennahe" Nutzererfahrung erlauben. Laut Epic Games wird der Code verwendet, der auch der Xbox-One-Version zugrunde liegt. Die neuen iPad-Pro-Modelle, in denen der A12X-Bionic-Chip verbaut wurde, sollen laut dem Bericht ebenfalls 60 fps in Fortnite leisten können. Zumindest "theoretisch" gelte dies auch für die Modelle aus dem Vorjahr, Epic Games glaubt auch, das es auf dem iPhone X umsetzbar wäre, wenn auch mit leicht reduzierbarer Qualitätsstufe.

Auf iPhone XS, XS Max und XR läuft Fortnite standardmäßig mit 30 fps. In den Einstellungen lässt sich aber 60 fps aktivieren. In der Praxis muss man dann aber mit einer geringeren Akkulaufzeit rechnen, das Gerät wird zudem beim Zocken wärmer. Die üblichen Unterschiede zwischen Mobil- und Konsolenversion bleiben bestehen, darunter reduzierte Texturenkomplexität, Lichtdarstellung und Umgebungsgeometrie. Laut Eurogamer gibt es zudem Szenen, die so aufwendig sind, dass die 60 fps nicht erreicht werden.

Großer In-App-Verkaufserfolg

Fortnite ist im App Store kostenlos erhältlich, generiert für Epic Games aber jede Menge lukrative In-App-Verkäufe. Das Spiel läuft auf iPhone, iPad und iPod touch, die mindestens iOS 11 unterstützen. Der Hersteller veranstaltet regelmäßig In-Game-"Events" und bietet neue Modi an.

