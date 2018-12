FritzApp Fon 4 integriert CallKit: Festnetztelefonie auf dem iPhone

Das Telefonieren mit dem iPhone im Fritzbox-WLAN wird endlich einfacher: In neuer Version 4.0 unterstützt die FritzApp Fon nun Apples Frameworks CallKit und PushKit, wie der Hersteller AVM mitteilte. Dadurch werden Festnetzanrufe über das WLAN der Fritzbox auf dem iPhone genauso prominent signalisiert wie Anrufe auf dem Mobilanschluss – und nicht nur als unscheinbare Benachrichtigung, die erst ein Öffnen der App erfordert.

CallKit stellt iPhone-Telefoniefunktionen bereit

Mit FritzApp Fon lässt sich das iPhone oder iPad per WLAN mit der heimischen Fritzbox verbinden und dann als Festnetztelefon nutzen, erklärt AVM, so könne man zuhause günstig über Festnetz und Internet telefonieren.

Fritzbox Fon soll das iPhone zum Festnetztelefon im heimischen WLAN machen. (Bild: AVM)

Durch CallKit sind VoIP- und Telefonie-Apps zudem in die zentrale Anrufhistorie des Systems integriert: Eingehende, ausgehende und verpasste Festnetzanrufe landen also in der Anrufliste der auf dem iPhone vorinstallierten Telefon-App.

Darüber sind dann etwa auch Rückrufe möglich, sie werden über die zugehörige App ausgeführt – in diesem Fall FritzApp Fon. Anhand des Frameworks PushKit erfolgt die Benachrichtigung über Anrufe auch dann, wenn die FritzApp Fon gerade nicht aktiv im Vordergrund läuft, die App wird dafür vom System aufgeweckt.

Fritzbox mit FritzOS 7 wird vorausgesetzt



Voraussetzung für die Nutzung der neuen App ist mindestens iOS 10 auf iPhone und iPad sowie ein Fritzbox-Router mit FritzOS in Version 7. Die Unterstützung von Apples Telefonie-Framework in FritzApp Fon wird schon seit Frühjahr 2018 erwartet, der nun erfolgten Freigabe ging eine mehrwöchige Betaphase voraus. Im Sommer hatte AVM die zuvor nur für Android-Geräte erhältliche FritzApp WLAN auf das iPhone gebracht, sie ermöglich das Prüfen der WLAN-Signalqualität – auch im Zusammenspiel mit anderen Routern als einer Fritzbox.

(lbe)