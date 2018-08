Tablet statt PC: Minecraft Education Edition kommt aufs iPad. (Bild: Microsoft)

Die Minecraft Education Edition löst sich vom Desktop: Die Schulversion läuft künftig erstmals auf iPads.

Microsoft hat eine iPad-Version der Minecraft Education Edition angekündigt: Die App soll ab September im App Store zum Download angeboten werden und die für den Unterricht gedachte Version des beliebten Klötzchenspiels an weitere Schulen bringen. Die Education Edition läuft bislang nur auf Windows 10 sowie macOS, mit der iPad-Version löst sich diese Variante des Spiels zum ersten Mal von den beiden klassischen Desktop-Betriebssystemen.

Edu-Edition von Minecraft für Touch-Eingabe angepasst

Man habe die Minecraft Education Edition erst für "reine Touch-Eingabe" anpassen müssen, erklärte eine Managerin des Software-Konzerns, wie GeekWire berichtet. Microsoft reagiere mit der neuen Version für iOS auf die Nachfrage einer iPad-Version durch Schulen. Mit der iPad-Version lasse sich auch gegen Nutzer der Windows-Version antreten, heißt es.

Minecraft Education Edition wurde für die Touch-Steuerung angepasst. (Bild: Microsoft)

Man habe die Tablet-Version bereits an ersten Schulen im Unterrichtseinsatz getestet und werde auch die in den letzten Monaten neu hinzugefügten Funktionen der Education Edition unterstützen, teilte Microsoft mit. Schulen, die Office 365 abonniert haben, haben wahrscheinlich auch Zugriff auf die Minecraft: Education Edition, so der Hersteller. Alternativ lässt sich ein Jahresabonnement für Bildungseinrichtungen beziehen.

Laut Microsoft kommt die Minecraft Education Edition inzwischen in 115 Ländern zum Einsatz und werde von "35 Millionen lizenzierten Lehrern und Schülern" genutzt.

Apple hat im Bildungsmarkt mit Chromebooks zu kämpfen

Die Ankündigung der Minecraft Education Edition dürfte auch Apple gelegen kommen: Der Mac-Hersteller, der sich den großen US-Schulmarkt lange Zeit mit Microsoft teilen konnte, war in den letzten Jahren durch den Vormarsch von Googles günstigen Chromebooks zunehmend unter Druck geraten. Mit einem Bildungs-Event im Frühjahr und der Einführung eines neuen Einstiegs-iPads will Apple nun wieder Marktanteile zurückgewinnen und setzt dabei auf Apps und Datenschutz als Verkaufsargumente. (lbe)