Für mehr Augenkontakt: FaceTime kann künftig Blickrichtung manipulieren

Apple experimentiert mit einer neuen Funktion, die die Blickrichtung bei Videotelefonaten eigenständig korrigieren soll, damit man dem Gegenüber stets in die Augen zu schauen scheint. FaceTime erhält in iOS 13 dafür die neue Option, eine "Aufmerksamkeitskorrektur" durchzuführen, wie Entwickler mit Zugriff auf die dritte Betaversion des Betriebssystems berichten. "Dein Augenkontakt mit der Kamera wird während FaceTime-Videotelefonate genauer sein", heißt es in Apples Beschreibung der Funktion.

Blick scheint immer genau auf die Kamera gerichtet



Apple will damit ein typisches Problem bei Videokonferenzen ausräumen: Weil Nutzer ihr Gegenüber gewöhnlich auf dem Bildschirm betrachten statt direkt in die Kamera zu schauen, geht der Blick am Gesprächspartner vorbei. Die Augen sind, je nach Kameraposition, gewöhnlich leicht gesenkt.





Die Aufmerksamkeitskorrektur manipuliert das Videobild derart, dass der Nutzer stets in die Kamera zu schauen scheint und damit direkten Blickkontakt mit dem Gesprächspartner hält – auch wenn man tatsächlich weiter auf das unter der Kamera liegende Display starrt, wie Entwickler betonen, die die neue Funktion ausprobieren konnten. Die Aufmerksamkeitskorrektur des kürzlich von Apple vorgestellten iOS 13 lasse sich abschalten.

Neueste Hardware für FaceTime-Augenkorrektur erforderlich

Apple nutzt dafür offensichtlich das "TrueDepth" genannte iPhone-Frontkamerasystem für die Gesichtserkennungstechnik "Face ID": Die Kamera ist in der Lage, sowohl Gesichtsausdrücke als auch die Blickrichtung zu erfassen. Wie die Live-Korrektur der Blickrichtung vorgenommen wird, bleibt vorerst offen, technische Details zu der Umsetzung liegen nicht vor.



Die neue Funktion zur Aufmerksamkeitskorrektur scheint derzeit nur auf den allerneusten iPhone-Modellen XS, XS Max und XR zur Verfügung zu stehen, nicht aber auf iPhone X und 2018er iPad Pro, die ebenfalls mit Face ID ausgerüstet sind. Da Apple die Aufmerksamkeitskorrektur bislang nicht offiziell angekündigt hat, ist auch möglich, dass sie aus späteren Betas wieder verschwindet und nicht Teil der finalen Fassung von iOS 13 wird.

(lbe)