Futuremark: iPhone-Performance bleibt nach Updates stabil

(Bild: dpa, Andrea Warnecke)

Drosselt Apple über iOS-Updates die Performance alter iPhones, um zum Kauf eines neuen Geräts anzuregen? Benchmark-Hersteller Futuremark widerspricht diesem Gerücht mit einer Analyse.

Die Performance älterer iPhones bricht nach Updates auf neuere iOS-Versionen nicht spürbar ein, schreibt Benchmark-Hersteller Futuremark in einer Analyse von Benchmarks mehrerer iOS-Versionen und iPhone-Generationen. Damit widerspricht Futuremark der häufig im Netz aufgeführten Behauptung, Apple drossele mit iOS-Updates bewusst ältere Geräte, um ihre Nutzer zum Kauf neuer Smartphones zu "animieren".

Belegt werden solche Gerüchte oft mit Erfahrungsberichten und damit, dass sich jedes Jahr im September oder Oktober die Google-Suchergebnisse für "iPhone langsam" häufen, wenn Apple neue iPhones und ein neues iOS veröffentlicht hat.



Google-Trends-Kurve für "iPhone langsam": Im September/Oktober häufen sich die Anfragen.

Futuremark legt seiner Analyse die Nutzerdaten ihres Smartphone-Benchmarks 3DMark Sling Shot Extreme zugrunde, der auch Teil des Testparcours der c't-Redaktion für iOS- und Android-Geräte ist. Man habe in den vergangenen Jahren mehr als 100.000 Benchmark-Ergebnisse aus der Community für iOS 9, 10 und 11 auf 7 unterschiedlichen iPhone-Modellen sammeln können, schreibt Futuremark.

Keine nennenswerten Einbrüche

Den Analysen dieser Daten zufolge sei weder die CPU-, noch die GPU-Performance des iPhone 5S beim Sprung auf iOS 10, noch auf iOS 11 nennenswert eingebrochen. Auch beim iPhone 6 und iPhone 7 stellten sich kaum Unterschiede ein, wenn das Smartphone auf eine neue iOS-Version springt – bei den GPU-Tests stiegen die 3DMark-Ergebnisse teilweise sogar leicht.



Ergebnisse 3DMark Sling Shot Extreme GPU für das iPhone 5s

Bild: Futuremark



Dass die Performance in einem Benchmark allerdings nur eingeschränkt Aussagen zur gefühlten Geschwindigkeit der Smartphone-Oberfläche treffen kann, gibt Futuremark zu: Mit neuen iOS-Versionen kämen ja auch neue Features und neue Apps, die in der Regel für die neueren Modelle optimiert seien und häufig mehr Ressourcen als vorher bräuchten. Ein Smartphone könne sich nach einem Update also sehr wohl langsamer anfühlen, auch wenn CPU- und GPU-Geschwindigkeit gleich bleibt. (acb)