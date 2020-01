GPU-Streit: Apple einigt sich mit Ex-Partner Imagination

Apple hat überraschend ein neues Abkommen mit dem Mobil-GPU-Spezialisten Imagination Technologies Group geschlossen. Das teilte das Unternehmen aus dem britischen Hertfordshire in einem Statement auf seiner Website mit.

Mehrjähriges Abkommen mit mehr Rechten

Man habe ein mehrjähriges "Multi-Use"-Lizenzabkommen, das Imagination bereits im Februar 2014 mit Apple abgeschlossen hatte, durch einen "neuen, mehrere Jahre laufende Lizenzvertrag" ersetzt, laut dem Apple "Zugriff auf einen größeren Bereich des geistigen Eigentums von Imagination" haben werde. Dafür fließen Lizenzgebühren. Weitere Details zu konkretem Umfang und möglichen Einnahmegrößen blieb Imagination Technologies schuldig, ein Statement von Apple gab es bislang nicht.

Die Bekanntgabe kommt insgesamt überraschend. Apple hatte sich bereits im Jahr 2017 dazu entschieden, keine Grafiktechnik von Imagination mehr verwenden zu wollen. Die Kerntechnik will der Konzern künftig im eigenen Haus entwickeln, richtete sogar einen eigenen GPU-Standort in der Nähe von Imagination ein – womöglich, um Mitarbeiter abwerben zu können. Die Einnahmen von Imagination Technologies sanken abrupt, da Apple mit Abstand wichtigster Kunde war. Im September 2017 wurde die Firma dann an ein chinesisches Konsortium veräußert.

Eigene GPU-Technik seit dem iPhone X

Apple hat laut eigenen Angaben bereits den A11-Chip in iPhone 8 und X (ab 2017) mit eigener GPU-Technik ausgestattet – und seither auch in den neueren Modellen. Imagination warf dem iPhone-Hersteller vor, weiterhin geistiges Eigentum der Firma zu verwenden und versuchte daraufhin, eine Schlichtung herbeizuführen. Eine Übernahme durch Apple direkt schien zwischenzeitlich ebenfalls im Raum zu stehen.

Offenbar liefen trotz des Konflikts die Gespräche hinter den Kulissen weiter, die nun zu dem neuen Abkommen führten. Imagination Technologies hatte kürzlich seine neue IMG-A-GPU-Serie vorgestellt, die laut eigenen Angaben die schnellste aller Zeiten sein soll und in Form von Lizenzverträgen offeriert wird. Ob Apple daran interessiert ist, ist unbekannt – einige Beobachter spekulierten, die Technik könnte zu einem geplanten AR-Headset passen.

(bsc)