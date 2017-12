Die Details verratende Zeichenkette soll der Apple-Browser künftig nicht mehr ändern – dies erhöhe die Kompatibilität und erschwere das Tracking einzelner Nutzer. Außerdem unterstützt Safari bald Progressive Web Apps.

Apple hat größere Neuerungen für den auf iPhone, iPad und Mac vorinstallierten Web-Browser Safari in Aussicht gestellt: Safari wird künftig den User Agent nicht mehr verändern – eine Zeichenkette, die gewöhnlich unter anderem Versionsnummer, Browser-Name und Betriebssystem enthält und beim Abruf von Webseiten an den Server übertragen wird. Der User Agent String sei mit der Safari Technology Preview 46 “eingefroren” worden, teilte der Safari-Entwickler Ricky Mondello auf Twitter mit – die Zeichenkette werde sich in Zukunft nicht mehr ändern.

Dies soll zwei Probleme ausräumen, erklärt der Safari-Entwickler: Der User Agent werde für Fingerprinting verwendet und er führe bei Aktualisierung zu Problemen mit Webseiten, die auf eine spezifische Version von Safari ausgelegt sind. "Versucht nicht, den User Agent zu erschnüffeln, sondern erfasst Funktionen direkt", lautet Mondellos mahnender Hinweis an Web-Entwickler.

Big news for Safari and for the web — Safari Technology Preview 46, which was just released, has Service Workers enabled by default. Here are the release notes: https://t.co/gONS8HCjJT pic.twitter.com/KhXtNjbuub