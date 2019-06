Gegen Telefonterror: iPhone schickt Spam-Anrufe direkt auf die Voicemail

Spam-Anrufe und sogenannte Robocalls, bei denen unseriöse Firmen versuchen, Reklame oder gar Betrugsversuche per Telefon durchzuführen, werden auch in Deutschland zunehmend zum Problem. iPhone-Nutzer sollen sich künftig besser dagegen wehren können. Apple hat dazu in iOS 13 neue Funktionen eingebaut, wie das Unternehmen auf seiner Website ankündigt.

Siri checkt, ob man die Nummer kennt

Das neue iPhone-Betriebssystem schickt demnach künftig unerwünschte Anrufe direkt auf die Mailbox und lässt das Telefon erst gar nicht klingeln oder vibrieren. Laut Apple wird das für alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 6S möglich sein. Mit der Funktion werden nur noch Anrufe von Nummern durchgelassen, die in Kontakten, Chats oder Mails gefunden wurden. Alle anderen Gespräche werden zunächst automatisch auf den Anrufbeantworter geleitet. Apple nutzt dabei KI-Funktionen der Sprachassistentin Siri zur Filterung.

Ein riesiges Problem

Hintergrund der Neuerung ist der weltweit massive Zuwachs unerwünschter Anrufe durch Unternehmen oder Betrüger. Googles Android bietet schon seit einiger Zeit auch Filtermöglichkeiten für Spam-Anrufe an, teilweise werden diese direkt auf dem Gerät vorab geprüft, bevor sie durchgelassen werden. Unklar ist noch, wie Apple mit gefälschten Telefonnummern umgehen wird – die sogenannte Caller-ID lässt sich sehr leicht verändern. Teilweise rufen Betrüger Nutzer mit Nummern aus der näheren Umgebung an, teilweise sogar mit der Nummer, die sie gerade anrufen. Das lässt sich dann nur schwer blockieren.

Tipp: Spam von Hand blockieren

Apple-Nutzer können bislang unerwünschte Anrufer von Hand blockieren. Dazu ruft man mit einem Tipp auf das "i"-Symbol die erweiterten Informationen eines bestimmten Anrufers in der Anrufliste auf und kann ganz unten auf der folgenden Seite einen Anrufer blockieren. iOS 13 mit der neuen Spam-Blockade wird ab Herbst verfügbar sein. (mit Material der dpa)

(bsc)